Black Friday Sale: Rabatte im Oculus Games Store

Denise Bergert

Auch Oculus feiert den Black Friday mit zahlreichen Rabatten auf Virtual-Reality-Spiele in seinem Oculus Store.

Vergrößern Oculus gewährt Rabatte auf VR-Game-Bundles. © Oculus

VR-Headset-Hersteller Oculus hat in seinem Games-Store einen Sale für unterschiedliche Virtual-Reality-Spiele gestartet. Im Black Friday Sale gewährt die Facebook-Tochter bis zu 43 Prozent Rabatt auf Oculus-Quest- und Oculus-Rift-Spiele. Vom aktuellen Sale profitieren auch Spiele-Bundles wie etwa das "Premium Pack". Im Paket enthalten sind die VR-Spiele "Superhot VR", "Five Nights at Freddy's: Help Wanted", "Vacation Simulator", "Arizona Sunshine", "The Room VR", "Red Matter", "Espire 1: VR Operative", "Moss", "Gun Club VR" und "Space Pirate Trainer". Das Bundle schlägt normalerweise mit stattlichen 249,40 Euro zu Buche. Im Rahmen des Black Friday Sale ist es heute für nur 140,28 Euro erhältlich.

Ebenfalls günstiger zu haben, ist das "Must-Haves Pack" mit "Onwad", "Job Simulator", "In Death: Unchained", "Tetris Effect", "Space Pirate Trainer" und "I Expect You to Die" für 89,99 Euro anstatt der bisherigen 138,94 Euro. Beim Kauf des "Vader Immortal: A Star Wars VR Series"-Pakets können Oculus-Besitzer ebenfalls rund 4 Euro sparen. Alles Black Friday Angeboten finden sich in der Übersicht im Oculus Games Store .