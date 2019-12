Amazon Cyber Monday: Die besten Technik-Angebote

Ina Reiter

Bei Amazon ist am Montag der Cyber Monday 2019 gestartet. Hier finden Sie die besten Technik-Angebote.

Vergrößern Blitz- und Tagesangebote bei Amazon im November

Nach dem Black Friday 2019 ist nun bei Amazon die nächste Verkaufsaktion gestartet: Beim Cybermonday am 2.12.2019 gibt es 24 Stunden lang viele weitere Angebote. Wir stellen Ihnen in diesem Artikel die besten Technik-Angebote bei Amazon am heutigen 2.12.2019 . Hinweis: Sie sehen zunächst die von ausgewählten Tagesangebote und anschließend die Blitzangebote.





Die besten Technik-Tagesangebote bei Amazon:







Die besten Blitz-Angebote bei Amazon heute:

Zurück zu den Tagesangeboten



Finden Sie in diesem Beitrag die besten Amazon Deals zum Black Friday

Auch andere Online-Shops wie eBay, Mediamarkt, Saturn, Otto, Cyberport oder Notebooksbilliger werden voraussichtlich wieder an der Rabattschlacht teilnehmen und mit jeder Menge guter Angebote für Konkurrenz sorgen. Wir beschränken uns in diesem Beitrag auf Amazon und filtern täglich die besten Deals zu IT, Technik, Smarthome und Digital Lifestyle für Sie.

Wie bereite ich mich am besten auf Black Friday & Cyber Monday vor?

Produkte auf Merkliste setzen:

Falls Sie jetzt schon wissen, was Sie unbedingt haben möchten und nur noch auf den besten Preis warten, setzen Sie das gewünschte Produkt auf Ihre Einkaufsliste (bei Amazon). So behalten Sie Ihr Produkt immer im Blick und sehen, sobald sich der Preis ändert.

Push Nachrichten einschalten:

Falls Sie die Amazon App auf Ihrem Handy haben und kein Schnäppchen verpassen wollen, schalten Sie die Push-Nachrichten frei:

- Auf dem Smartphone unter „Einstellungen“ und dann bei „Benachrichtigungsmanager“ für die Amazon-App „Benachrichtigungen zulassen“ einschalten.

- In der Amazon App selbst auf Einstellungen gehen und dann unter „Benachrichtigungen“ für den Punkt „Angebote beobachten & Ihre Warteliste“ den Regler auf AN schieben.

Amazon-Shopping App herunterladen und 15 Euro-Gutschein sichern

Deals von PC-Welt abonnieren:

Unsere Redaktion pickt täglich die absoluten Pralinen aus dem Riesenangebot an Schnäppchen heraus und zeigt sie dann in diesem Beitrag. Melden Sie sich zusätzlich hier an und erhalten Sie täglich die besten Deals mit PC-Welt Push-Nachrichten und in unserem Newsletter.

Regelmäßig Angebotsseite vom Amazon checken:

Um vor allem keine Blitzdeals mit begrenzter Laufzeit zu verpassen, checken Sie regelmäßig - am besten schon ab Mitte November - die Angebotsseite auf Amazon.de.

Früh aufstehen und lange wach bleiben:

Unsere Erfahrungen aus den letzten Jahren haben gezeigt: Während der Cyber Monday Woche gehen Hammer-Angebote manchmal schon um 8 Uhr morgens online. Gerade bei Blitzangeboten, die zeitlich limitiert sind und eine begrenzte Stückzahl haben lohnt es sich, die Angebotsseite früh zu besuchen. Dies gilt auch für andere Online-Händler wie z.B. Mediamarkt. Wir empfehlen auch abends ab 22 Uhr nochmal auf den jeweiligen Aktionsseiten nachzusehen.

Woran erkenne ich ein gutes Schnäppchen?

Vergleichen Sie die Preise um zu sehen, ob es sich wirklich um ein Schnäppchen handelt. Evtl. gibt es das Produkt bei einem anderen Online-Shop sogar noch günstiger.

Welche Deals sind zu erwarten?

Amazon selbst hat noch nicht verlauten lassen, welche Produkte oder Kategorien vergünstigt angeboten werden. Es ist aber zu erwarten, dass – wie schon an vergangenen Aktionstagen - Amazon-eigene Geräte wie Echo, Echo Plus, Echo Show, Fire TV oder auch die Ring-Türklingel mit starken Rabatten verkauft werden. Ziemlich wahrscheinlich ist auch, dass es wieder Ermäßigungen bei Smart-TVs, Smartphones, SSDs und Notebooks geben wird.

Die PC-Welt Redaktion vermutet außerdem, dass es Angebote rund um Spiele-Konsolen geben könnte, da sowohl Sony als auch Microsoft im kommenden Jahr mit der Playstation 5 bzw. Xbox "Scarlett" neue Konsolen-Generationen herausbringen werden. Deshalb gehen wir davon aus, dass die Vorgänger-Versionen Playstation 4 und Xbox One dieses Mal besonders günstig auf den Markt geworfen werden.

Was bringt mir Amazon Prime bei der Schnäppchenjagd?

Auf Blitzangebote können Prime-Mitglieder immer 30 Minuten vorher zugreifen. Zudem gibt es einige Rabatte ausschließlich für Prime-Mitglieder . Dies war beispielsweise während des Prime Days bei einigen Alexa-Geräte-Deals der Fall. Außerdem haben Prime-Mitglieder weitere Vorteile wie die kostenlose Lieferung am nächsten Tag oder 40 Euro Startguthaben bei Nutzung der Amazon Visa Kreditkarte .

