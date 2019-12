Black Friday: 75 % Rabatt auf Life Time Speicher von pCloud

Amy Cao

Vom 25.11.2019 - 01.12.2019 gibt es auf verschiedene Optionen der Lifetime Speicher und pCloud Crypto 75% Rabatt. Sie zahlen einmalig ab einem Preis von 122,50 Euro und profitieren lebenslang von dem Onlinespeicher.

pCloud bietet vom 25. November 2019 bis 01. Dezember 2019 verschiedene Lifetime Speicher Optionen an. Sie können sich zwischen 500 GB, 2 TB oder 2 TB Familyplan inklusive pCloud Crypto entscheiden. 500 GB können Sie bereits zu einem einmaligen Preis von 122,50 Euro statt 480 Euro kaufen. 2 TB gibt es zu 245 Euro statt zu 980 Euro zu erwerben und für die ganze Familie ist der Family Plan Lifetime mit 2 TB Onlinespeicher inklusive pCloud Crypto für 500 Euro statt 1.880 Euro eine gute Investition. Sie sparen beim Kauf mit einer einmaligen Zahlung 75 % vom Originalpreis und können den Lifetime Speicher lebenslang uneingeschränkt nutzen.



Das ist pCloud: Das Unternehmen pCloud ist ein Online-Speicheranbieter für Privatanwender und Unternehmen aus der Schweiz, der verschiedene Onlinespeicher Größen und ein Family-Angebot im Portfolio hat. Die Speicher können lebenslang gegen eine Einmalzahlung oder alternativ mit monatlichen Gebühren im Rahmen eines Jahres-Abo gebucht werden.



Warum pCloud: In unserem Digitalzeitalter, sammelt jeder schnell eine beachtliche Anzahl von großen Multimedia-Dateien an, so dass mittelfristig ein externer Speicher notwendig wird. Sie entlasten und erweitern Ihren lokalen Speicherplatz und das ist vor allem auf mobilen Geräten besonders praktisch. Der Onlinespeicher hat viele Vorteile, denn Sie können von überall darauf zugreifen und sind nicht von einer externen Festplatte, einem kleinen USB Stick oder Ihrem Home PC abhängig. Außerdem gibt es zahlreiche Möglichkeiten Ihre Dateien schnell und ohne Qualitätsverlust zu teilen, mit ihnen zu arbeiten, gleichzeitig mit anderen zu kollaborieren und herunterzuladen, sofern Sie mit dem Internet verbunden sind. Mithilfe des eingebauten Audio- und Videoplayers können Dateien auch direkt in der pCloud abgespielt werden. Der Umgang damit ist also genauso und sogar praktischer, als ob die Dateien auf der Festplatte oder SSD Ihres PCs liegen würden.



Wie nutzen Sie pCloud: Sie ziehen Ihre Mulimedia Datei in das virtuelle Laufwerk, das pCloud-Drive oder die pCcloud-App auf dem Rechner bzw. Smartphone. Die Dateien werden direkt automatisch auf 5 verschiedenen Servern von pCloud über TLS/SSL-Kanalschutz und 256-bit-AES-Verschlüsselung gespeichert – eine schnelle Internetverbindung vorausgesetzt. Alle Dateien lassen sich frei durchsuchen, wiederherstellen oder herunterladen. Über einen Public Folder können Sie Dateien und ganze Ordner für andere Nutzer via Link freigeben. Über solche freigegebenen Links können dann beispielsweise Freunde auf die von Ihnen bereit gestellten Dateien zugreifen, ohne sich für pCloud anmelden zu müssen. Gelöschte Dateien können Sie innerhalb von 30 Tagen auf eine frühere Version zurücksetzen bzw. deren letzte Versionen in der digitalen Sammlung durchsuchen.



Unterstützte Betriebssysteme: pCloud stellt Client-Software (pCloud Drive) für Windows XP, 7 oder höher zur Verfügung sowie Clients und Apps für macOS X 10.9 oder höher, Linux, iOS 9.0 oder höher und Android 5.0 oder höher. Alle Dateien, die Sie zu pCloud schieben, werden automatisch geräteübergreifend synchronisiert. Selbstverständlich können Sie auch von einem Webfrontend im Browser auf Ihren pCloud-Speicher zugreifen. Der Zugriff auf pCloud ist durch die Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt.

pCloud Family umfasst 2 TB Onlinespeicher, 2 TB Download-Link-Traffic, 30 Tage Papierkorb-Geschichte und kann auf 5 Nutzer aufgeteilt werden. Sie können selbst festlegen, wie viel Speicherplatz jedem Nutzer zugeteilt wird. Die Privatsphäre jedes Nutzers wird sichergestellt, indem jeder seinen eigenen Bereich sowie seinen eigenen Zugang erhält.

Die pCloud Crypto Premiumfunktion ist kostenlos in dem Family Paket inkludiert und ermöglicht Ihnen eine client-seitige Verschlüsselung. Bevor Ihre Dateien in die Cloud hochgeladen werden, kann die auf Militärqualität programmierte pCloud Crypto Funktion mit mehrschichtigen Verschlüsselungsalgorithmen Ihre Dateien schützen. Weder der Dienstleister pCloud noch Behörden können auf Ihre Dateien zugreifen. Die pCloud Crypto-Herausforderung mit einem Preis von 100.000 $ für den ersten erfolgreichen Hacker hat bisher noch keiner gewonnen. Daher ist pCloud sehr zuversichtlich und vertraut darauf, dass auch weiterhin keiner die Hacker-Challenge gewinnen wird und Sie die alleinige Kontrolle über Ihre Dateien in Ihrer pCloud behalten.

Vom 25. November 2019 bis 01. Dezember 2019 können Sie den passenden Lifetime Speicher kaufen. Den Download finden Sie hier.