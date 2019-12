Cyber Monday 2019: Die besten Technik-Deals

Ralf Buchner, Panagiotis Kolokythas, Ina Reiter, Christian Löbering

Zum Black Friday Sale 2019 präsentieren wir Ihnen hier die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und Technik-Deals der Online-Händler: Ob PCs, Notebooks, Peripherien, Smartphones, Tablets, Konsolen, Gadgets oder TVs. Hier finden Sie immer die besten Technik-Angebote.

Mittlerweile locken die Händler auch in Deutschland jedes Jahr zunächst zum Black Friday Sale (29.11.) und mit dem Cyber Monday (am 2.12.) folgt auch kurze Zeit später schon der nächste Shopping-Event, an dem sich viele Online-Händler beteiligen. attraktiven Angeboten. Wir versorgen Sie während der gesamten Zeit natürlich mit den besten Angeboten versorgen. Die Liste wird fortlaufend aktualisiert und angepasst.

Amazon Technik-Tagesangebote zum Cyber Monday Wochenende:

Die heutigen Blitz-Angebote bei Amazon:

Die besten Technik-Deals bei allen Online-Händlern

Schnäppchen des Tages CSL HydroX T9755 © CSL Der CSL HydroX T9755 setzt auf den aktuell schnellsten Gaming-Prozessor Intel Core i9-9900K mit einem Turbotakt von 5 GHz. Für niedrige CPU-Temperaturen sorgt die RGB-beleuchtete AIO-Wasserkühlung BoostBoxx Liquid B240. Eine sehr hohe Grafikleistung garantiert die ASUS STRIX RTX 2070 GAMING mit 8 GB GDDR6-Videospeicher - ebenfalls RGB-beleuchtet. ➤ Angebotspreis bei Otto : 1.799,00 € (UVP ehemals: 2.399,00 €)

Schnäppchen des Tages Beats Solo 3 © Apple Der beliebte Beats Solo 3 ON-Ear-Kopfhörer sorgt dank Verbindung über Bluetooth für kabellosen Musikgenuss und beitet eine Betterielaufzeit von bis zu 40 Stunden und eine Schnellladefunktion, die bei leerem Akku in 5 Minuten für 3 Stunden Wiedergabe sorgen soll. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 149,00 € (UVP ehemals: 253,05 €)

Promotion KFA2 GeForce RTX 2060 SUPER 1-Click OC Aus der neuen Super-Serie kommt die KFA2 GeForce RTX 2060 SUPER 1-Click OC mit 8 GB GDDR6-Grafikspeicher für nur 365 statt sonst mindestens 389 Euro - Sie sparen 7 Prozent bei Media Markt. Die übertaktete NVIDIA-GPU läuft mit einem Boost-Takt von 1665 MHz. ➤ Angebotspreis bei MediaMarkt : 365,00 €

Cyberghost VPN © Cyberghost Cyberghost VPN ist im Rahmen der Cyberweek für kurze Zeit für nur 33 Euro im Jahresabo zu haben. Das entspricht einem Rabatt von 77%. ➤ Angebotspreis bei Cyberghost : 2,75 € / Monat Weitere Infos

Samsung UE55RU7379 © Samsung Der 55 Zoll (138 cm) große Samsung UE55RU7379 verfügt über ein Curved-Display und bietet Ultra HD mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixel, Triple-Tuner und Smart-TV. ➤ Angebotspreis bei Otto : 499,00 € (UVP ehemals: 799,00 €)

Apple iPhone XR © Apple Das Apple iPhone XR Smartphone verfügt über ein 6,1 Zoll (15,5 cm) großes Liquid Retina-Display, einen 2,49 GHz schnellen Apple A12 Oktacore-Prozessor, 3 GB Arbeitsspeicher, 64 GB internen Speicher, eine 12 Megapixel Hauptkamera und eine 7 Megapixel Frontkamera und läuft unter iOS 12. ➤ Angebotspreis bei Otto : 599,99 € (UVP ehemals: 849,00 €)

Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung © Amazon Amazon Fire TV ermöglicht es Filme und Serien mit kompatiblem Fernseher in 4K Ultra HD oder wie gewohnt in Full HD anzuschauen. Dabei kann auf tausende Filme und Serienepisoden von Amazon Video, Netflix, der ARD und ZDF Mediatheken und vielen mehr sowie Spiele, Musik und Apps zugegriffen werden. Mit im Lieferumfang befindet sich eine Sprachfernbedienung. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 29,99 € (UVP ehemals: 59,99 €)

Echo Dot © Amazon Bei Amazon gibt es den Smart-Speaker Echo Dot pünklich zur Cyberwoche zum Schnäppchen-Preis. Alexa können Sie so für nur 22 Euro ins Haus holen. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 22,00 € (UVP ehemals: 59,99 €)

Asus VivoBook 15 © Asus Das Asus VivoBook 15 verfügt neben seinem 15,6 Zoll (39,6 cm) großen Full-HD-Display über einen bis zu 3,9 GHz schnellen Intel Core i5-8265U Quadcore-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und eine 256 GB große SSD. Als Betriebssystem dient Windows 10.

➤ Angebotspreis bei Cyberport : 499,00 € (UVP ehemals: 549,00 €)

Canon EOS M100 © Canon Mit der EOS M100 hat Canon eine Mittelklasse-Systemkamera im Sortiment. Die Kamera erstellt bei einer Brennweite von 15-45 mm Aufnahmen mit bis zu 24,2 Megapixel und beinhaltet einen APS-C CMOS-Sensor und ein um 180 Grad klappbares 3 Zoll (7,5 cm) großes Touch-Display. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 349,90 € (UVP ehemals: 599,00 €)

Epson WorkForce WF-2860DWF Der WorkForce WF-2860DWF Multifunktionsdrucker bietet neben der eigentlichen Druckfunktion die Möglichkeit zum Scannen, Kopieren und Faxen. Das Gerät bietet eine Druckauflösung von bis zu 5.760 x 1.440 dpi, eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 Seiten pro Minute in Farbe und 33 Seiten pro Minute in schwarz/weiß. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 84,90 € (UVP ehemals: 129,99 €)

Sony KDL-32WE665 © Sony Der Sony KDL 32WE665 Fernseher bietet bei einer Bildschirmdiagonalen von 32 Zoll (80 cm) Full-HD, einen integrierten Triple-Tuner und Smart-TV. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 288,99 € (UVP ehemals: 429,00 €)

Lenovo ThinkPad E490 © Lenovo Das 14 Zoll ( 35,6 cm) große Lenovo ThinkPad E490 Notebook bietet einen bis zu 3,9 GHz schnellen Intel Core i5-8265U Quadcore-Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher, eine 512 GB große SSD und läuft unter Windows 10. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 779,00 € (UVP ehemals: 1.021,00 €)

Asus Zenbook 14 UX431FA-AM023T © Asus Das Asus Zenbook 14 UX431FA-AM023T Notebook bietet neben einem 14 Zoll (39,6 cm) großen Full-HD Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel einen Intel Core i7-8565U Quadcore-Prozessor mit einer Taktfrequenz von bis zu 4,60 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher, eine 256 GB große SSD und läuft unter Windows 10. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 799,00 € (UVP ehemals: 999,00 €)

Samsung UE43NU7099 © Samsung Der Samsung UE43NU7099 bietet bei einer Bildschirmdiagonale von 43 Zoll (108 cm) Full HD, Smart TV und einen Triple Tuner. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 368,00 € (UVP ehemals: 699,00 €)

Sony WF-1000X © Sony Der Sony WF-1000X In-Ear Kopfhörer ist dank aktivem Noise Cancelling und einfacher Bluetooth-Kopplung per NFC der perfekte Lautsprecher für den Musik-Genuss unterwegs. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 99,00 € (UVP ehemals: 219,00 €)

Asus VivoBook 14 © Asus Das Asus VivoBook 14 verfügt neben seinem 14 Zoll (35,6 cm) großen Full-HD-Display über einen bis zu 2,3 GHz schnellen Intel Core i3-7020U Dualcore-Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher und eine 256 GB große SSD. Als Betriebssystem dient Windows 10. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 399,00 € (UVP ehemals: 499,00 €)

Asus VivoBook 17 © Asus Das Asus VivoBook 17 X712FA Notebook bietet neben einem 17,3 Zoll (43,9 cm) großen entspiegeltem Display enen bis zu 3,8 GHz schnellen Intel Core i5-8265U Quadcore-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher, eine 256 GB große SSD und läuft unter Windows 10. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 599,00 € (UVP ehemals: 679,00 €)

Bose SoundLink © Bose Der Bose SoundLink On-Ear Kopfhörer sorgt unterwegs und auch zuhause für den richtigen Sound. Dank Verbindung per Bluetooth gehört Kabelgewirr der Vergangenheit an, die wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus sollen für 15 Stunden Musikgenuss ohne Unterbrechung sorgen. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 174,90 € (UVP ehemals: 229,00 €)

Huawei MediaPad M5 lite © Huawei Das Huawei MediaPad M5 Lite Tablet verfügt neben seinem 10,1 Zoll (25,6 cm) großen Full-HD-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln über einen 1,7 GHz schnellen Octacore Prozessor, 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB internen Speicher. Als Betriebssystem dient Android 8.0. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 207,94 € (UVP ehemals: 299,00 €)

B&O Play H5 © B&O Der B&O PLAY H5 In-Ear Kopfhörer verbindet sich per Bluetooth mit Smartphone, Smartwatch und Co. und sorgt dabei für den detailgenauen Signature Sound des dänischen Traditionsherstellers Bang & Olufsen. Die passgenauen In-Ear-Kopfhörer sind aus einem robusten, atmungsaktiven Material hergestellt, bieten Spritz- und Staubschutz, verbinden sich magnetisch und liegen dadurch sicher um den Hals, wenn sie nicht im Gebrauch sind. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 5 Stunden. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 121,90 € (UVP ehemals: 249,00 €)

SanDisk Ultra 3D SSD 500 GB © SanDisk Mit der SanDisk SSD Ultra verschaffen Sie Ihrem Notebook einen zusätzlichen Leistungsschub. Die SSD bietet mit ihren 1TB massig Platz, um darauf Betriebssystem, Programme und Ihre Daten unterzubringen. Die maximale Lese- bzw. Schreibgeschwindigkeit liegt bei 560 MB/s bzw. 530 MB/s. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 66,90 € (UVP ehemals: 117,99 €)

Sony MDR-EX110APB © Sony Die Sony MDR-EX110APB In-Ear-Kopfhörer sind eine preisgünstige Lösung für den mobilen Musikgenuß. Die integrierte Fernbedienung ermöglicht das Annehmen von Anrufen sowie die Steuerung der Musik und das integrierte Mikrofon läßt die Verwendung als Headset zu. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 15,99 € (UVP ehemals: 25,00 €)

Canon Pixma TR8550 © Canon Der Canon Pixma TR8550 Multifunktionsdrucker bietet neben der eigentlichen Druckfunktion, die Möglichkeit zum Kopieren, Scannen und Faxen. Das Gerät druckt 15 Schwarz-Weiß-Seiten oder 10 Farbseiten pro Minute, die Druckauflösung liegt bei bis zu 4.800 x 1.200 dpi.

➤ Angebotspreis bei Cyberport : 126,90 € (UVP ehemals: 215,00 €)

Elektronik Bundles & Sparpakete © Amazon Ob Fernseher, Audio, Heimkino, Kamera oder Handy - Amazon bietet laufend spannende Rabatt- und Cashback-Aktionen sowie Bundles und Sparpakete. Beim Kauf eines Geräts erhalten Sie entweder ein anderes Gerät, einen Rabatt auf den zweiten Artikel oder einen Gutschein kostenlos dazu. Die Angebote wechseln in unregelmäßigen Abständen. Aktuell gibt es etwa bis zu 160 € Cashback oder 240 € Guthaben beim Kauf von ausgewählten Canon-Produkten.

Zur Aktion



Alle Blitzangebote von Amazon Finden Sie hier sämtliche "Blitzangebote" von Amazon . Blitzangebote starten täglich ab 8 Uhr alle 15 Minuten, Angebote des Tages bereits um Mitternacht. Die Angebote gelten höchstens solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht.

Schwarzer Freitag wird in den USA der Freitag nach Thanksgiving genannt. Da es sich dabei für viele US-Amerikaner um einen Brückentag handelt an dem sie die ersten Weihnachtseinkäufe tätigen, bieten viele Händler an diesem Tag besonders hohe Rabatte an. Auch in Deutschland wird der Super-Schnäppchen-Freitag aus den USA zunehmend populärer.

Der Schnäppchen-Tag wurde ursprünglich vor allem in Ladengeschäften zelebriert, der Trend hat sich aber schnell auf viele Online-Händler übertragen. Trotzdem haben die Online-Händler mit dem Cyber Monday ihren eigenen Schnäppchen-Tag und Marketing-Begriff ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um den Montag nach Thanksgiving, und somit auch nach dem schwarzen Freitag. Um es noch komplizierter zu machen, hat nun wiederum der Online-Händler Amazon seinen eigenen Cyber Monday vorverlegt, auf den Montag vor Thanksgiving. In Summe ist aus einem Schnäppchen-Tag jetzt schon eine Rabatt-Woche - die Cyber Monday Woche - geworden.

Trotz vieler guter Angebote rund um die Cyber-Monday-Woche, gibt es auch viel Kritik. Den Händlern wird oft vorgeworfen, Rabatte auf völlig überzogene Preise zu machen, um das Angebot attraktiver aussehen zu lassen als es ist.

Außerdem gibt es natürlich nicht nur in der Cyber-Monday-Woche Technik zum günstigen Preis. Das ganze Jahr über rabattieren Online-Händler immer wieder viele Ihrer Produkte, man muss nur wissen wann und wo. Wir liefern Ihnen hier täglich die besten Technik-Schnäppchen im Netz. Ein Lesezeichen auf den Beitrag lohnt sich also!