Bittorrent: “House of the Dragon“ beliebter als “Herr der Ringe“

Das “Game of Thrones“-Prequel “House of the Dragons“ ist bei Streaming-Piraten deutlich beliebter als die neue “Herr der Ringe“-Serie.

Vergrößern "House of the Dragon" kommt bei den Fans gut an. © HBO

Mit “House of the Dragon“ und “Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ feierten in den letzten Wochen gleich zwei neue epische Fantasy-Serien Premiere. Obwohl die beiden Serien – außer ihr Fantasy-Setting – nicht viel gemein haben, sind sie in den Medien doch ständigen Vergleichen ausgesetzt. In Hinblick auf die Einschaltquoten hat “House of the Dragon“ die Nase vorn. Laut Variety zählt das “Game of Thrones“-Prequel pro Folge etwa 29 Millionen Zuschauer beim Streaming-Dienst von HBO. Die Tolkien-Serie bei Amazon Prime Video lag den Angaben von Amazon zufolge bei 25 Millionen Zuschauern für die Pilotfolge.

“House of the Dragon“ auch bei Piraten beliebt

Die Website Torrenfreak lässt die beiden Serien nun im Torrent-Vergleich gegeneinander antreten. Mit dem Tool IKnow haben die Redakteure eine große Stichprobe von Millionen globaler Bittorrent-Übertragungen in den letzten zwei Wochen untersucht. Auch hier geht “House of the Dragon“ als klarer Sieger hervor. Im Verlauf der zwei Wochen zählte die Serie über neun Millionen illegale Downloads weltweit, bei “Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ waren es nur fünf Millionen.

Russland als Torrent-Spitzenreiter

Am beliebtesten sind die beiden Serien bei den Streaming-Piraten in Russland. Dort sind Torrents traditionell sehr beliebt und aufgrund der Sanktionen gegen das Land ist es für russische Zuschauer aktuell unmöglich, sich die Serien auf legalem Wege anzuschauen. Auf Platz zwei und drei liegen Brasilien und die USA. Deutschland taucht in den Top10 nicht auf. Hierzulande ist “Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ bei Amazon Prime Video verfügbar . “House of the Dragon“ kann exklusiv bei Sky Q angeschaut werden.