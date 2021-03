Bitcoins auf dem Gameboy schürfen geht, aber...

Mining ist ja gerade ein etwas kontroverses Thema. Denn aktuelle Grafikkarten eignen sich nicht nur zum Zocken, sondern auch, um damit Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum zu „schürfen“. Und weil es beim Mining um viel Geld geht, haben professionelle Miner den Grafikkarten-Markt quasi leergekauft. Und auch wenn die HMX3 ja eigentlich ein Gaming-PC ist und es geradezu teuflisch wäre, wenn der Gewinner sie (nur) zum Mining "missbraucht", interessiert uns und viele von Euch, wie viel Euro man THEORETISCH damit verdienen könnte. Denn mit ihren zwei MSI RTX 3090 Gaming X Trio bietet sie natürlich einiges an Potential. Michi testet es in diesem Video!



Hinweis: Die Berechnungen in dem Video beziehen sich auf den Bitcoin-Kurs am Tag des Videodrehs (03.03.2021) von rund 42.000 Euro. Heute, am Tag der Video-Veröffentlichung (13.03.) liegt der Bitcoin-Kurs um 19% höher bei rund 50.000 Euro. Der Gewinn nach Stromkosten beim Bitcoin-Mining mit der HMX3 per NiceHash würde daher aktuell bei rund 13 Euro am Tag und rund 395 Euro im Monat liegen.



► Alle Infos zur HMX3:

www.pcwelt.de/hmx

Hinweis: Der Teilnahmeschluss für das HMX3-Gewinnspiel ist am 28.02.2021 abgelaufen. Den Gewinner ziehen wir am 21.03.



► Zum PC-WELT Merch-Shop mit 15% Rabatt auf ALLES bis zum 17.03.: www.pcwelt.de/merch

(Rabattabzug erfolgt an der Kasse nach einem Klick auf "Einlösen")



► Webseite von Invasion Labs, die uns bei Planung und Bau der HMX3 unterstützt haben:

invasion.eu



Timestamps:



00:00 Begrüßung

00:45 Warum wir für diesen Test NiceHash benutzen

01:15 "Erklär-Michi" erklärt, was beim "Mining" passiert

02:56 Wie viel kann man mit der HMX3 verdienen?

04:49 Bei welchem Bitcoin-Wert macht man Verlust?

05:29 Fazit

05:40 Warum wir auf FALLENDE Bitcoin-Kurse hoffen!

05:57 Was der "Öko-Michi" vom Mining-Hype hält



► Unterstützt uns, werdet Kanalmitglied für nur 99 Cent im Monat und erhaltet exklusive Vorteile (jederzeit kündbar):

www.youtube.com/pcwelt/join



► News, Tests und Tipps zum Thema Gaming & eSports: www.pcwelt.de/gaming



► PC-WELT auf Instagram: instagram.com/pcwelt/

► PC-WELT auf Facebook: www.facebook.com/pcwelt/

► PC-WELT auf Twitter: twitter.com/pcwelt



--------



Unser Equipment (Affiliate-Links):



🎥Kameras:

amzn.to/2SjTm72

amzn.to/2IuqA3T

amzn.to/2IvFtmk



🔭Objektive:

amzn.to/2E0wofO

amzn.to/2NkGoFd



➡️ Stative:

teuer: amzn.to/2DIlCeV

günstig: amzn.to/2IHm026

Einbein: amzn.to/2T0WbPG



📺Field Monitor:

amzn.to/2UnVbWk



🎤Mikros:

Lavalier: amzn.to/2IxIlzm

Headset: de-de.sennheiser.com/hsp-essential-omni

Shotgun: amzn.to/2HdVKIT



➡️ Kamera-Cages & Zubehör:

amzn.to/2Estthx

amzn.to/2XY5M7N

Damit habt Ihr alles im Griff: amzn.to/2SmfptN



➡️ Schulter-Rig:

amzn.to/2PJrr0z



--------



Auf dem PC-WELT-Kanal findet Ihr alles rund um das Thema PCs & (Gaming-)Hardware. Bei uns gibt's alle wichtigen Infos, Tests und Hands-ons rund um die spannendsten Geräte.



--------



Einige Links können Affiliate-Links sein. Kauft Ihr über einen solchen Link ein Produkt, erhalten wir eine kleine Provision. Am Kaufpreis ändert sich für Euch dadurch nichts.



--------



► Alle News, Hands-ons und Gewinnspiele findet Ihr in dieser Playlist:

www.youtube.com/playlist?list=PLVC_WMwVwvSjZfr6GlSyy-bNEXm9b-lN3