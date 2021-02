Bitcoin knabbert an 50.000-Dollar-Marke

Panagiotis Kolokythas

Der Bitcoin-Wert ist in den letzten Stunden wieder gestiegen und knabberte sogar kurze Zeit an der 50.000-US-Dollar-Marke.

Vergrößern Bitcoin befindet sich gerade wieder im Höhenflug © Shutterstock.com / 3Dsculptor

Einen kleinen Höhenflug hat der Bitcoin mal wieder über das Wochenende hingelegt. Von Samstag auf Sonntag stieg der Wert der Kryptowährung wieder deutlich und erreichte sogar fast einen Wert von 50.000 US-Dollar (etwa 41.200 Euro). Laut Coindesk liegt der neue Höchst-Kurs für Bitcoin nun bei 49.716,44 US-Dollar, was umgerechnet einem Wert von etwa 40.966 Euro entspricht. Erreicht wurde dieser Wert am frühen Sonntagmittag deutscher Zeit. Später sank der Kurs dann wieder und aktuell ist der Bitcoin um die 39.300 Euro wert.

Insgesamt ist der Kurs des Bitcoins in den vergangenen Tagen wieder stetig gestiegen. Beflügelt wurde diese Entwicklung unter anderem dadurch, dass Tesla in der vergangenen Woche erklärt hatte, 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investieren zu wollen. Laut Analysten, so Coindesk, sei das Interesse von "institutionellen Investoren" an Bitcoin "in einem schwindelerregenden Tempo" gewachsen. Es gibt Analysten, die derzeit davon ausgehen, dass der Bitcoin-Kurs noch weiter ansteigen wird. Von bis zu 100.000 US-Dollar pro Bitcoin ist da die Rede. Andere warnen aber auch davor, dass die "Bitcoin-Blase" schon bald platzen könnte.



Bitcoin Pizza Index bei 476.000.000 US-Dollar

Der Bitcoin Pizza Index liegt aktuell bei knapp 476 Millionen US-Dollar. Der Ursprung des Bitcoin Pizza Index: Der Entwickler Lazslo Hanyec hatte am 19. Mai 2010 in einem Forumbeitrag seine Bereitschaft angekündigt, für 10.000 Bitcoin mehr als eine Pizza erwerben zu wollen. Es sollten mindestens zwei Pizzas sein, damit er auch am nächsten Tag noch eine Pizza essen konnte. In dem Forumsbeitrag rief er alle Leser dazu auf, ihm ein Angebot zu machen. Am 22. Mai 2010 fand sich dann schließlich ein Verkäufer, der bereit war, zwei Pizzas gegen 10.000 Bitcoin zu tauschen. Seitdem gilt der 22. Mai 2010 als der Tag, an dem zum ersten Mal in der echten Welt eine Transaktion einer Ware mit der Zahlung von Bitcoin beglichen wurde. Die beiden Pizzen hätten heute einen Wert von knapp 476 Millionen US-Dollar...

