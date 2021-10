Bitcoin bei über 62.000 Dollar im Höhenflug - der Grund

Panagiotis Kolokythas

Der Bitcoin-Wert ist wieder stark gestiegen und nähert sich aktuell sogar einem neuen Allzeithoch. Der Grund für die Entwicklung.

Vergrößern Bitcoin befindet sich gerade wieder im Höhenflug © Shutterstock.com / 3Dsculptor

Der Bitcoin befindet sich nach all den schlechten Nachrichten aus China wieder auf einem neuen Höhenflug. Besonders am Wochenende konnte der Wert der Kryptowährung deutlich zulegen. Der Bitcoin durchbrach zum ersten Mal seit April 2021 wieder die 60.000-US-Dollar-Marke und nähert sich aktuell sogar dem im April 2021 erreichten Allzeithoch von 64.888 US-Dollar. Laut Coindesk ist der Bitcoin aktuell um die 62.140 US-Dollar wert. Im Wochenvergleich konnte der Bitcoin damit um fast 8.000 US-Dollar zulegen, im Monatsvergleich liegt das Plus sogar bei um die 14.000 US-Dollar.

SEC will Bitcoin Futures-ETFs zulassen

Der Grund für die positive Entwicklung des Bitcoins in den letzten Tagen: Am Freitag hatte unter anderem Bloomberg berichtet, dass die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) wohl in dieser Woche börsengehandelte Bitcoin Futures-ETFs zulassen werde, wodurch künftig Anleger auf den Bitcoin-Preis spekulieren können, ohne Bitcoins tatsächlich kaufen zu müssen. Die Zulassung von Bitcoin Standard-ETFs hatte die SEC seit dem Jahr 2014 strikt ablehnt, aber bei den Bitcoin Futures-ETFs will sie aufgrund des höheren Anlegerschutzes den Berichten zufolge grünes Licht geben, vermutlich am heutigen Montag oder Dienstag.



Diese Ankündigung sorgte für einen massiven Anstieg des Bitcoin-Werts über das Wochenende. Von etwa 57.000 US-Dollar am Freitag stiegt der Wert zunächst am Samstag auf über 60.000 US-Dollar. Am Sonntag gab es dann einen Knick, aber in den letzten Stunden in den Montag hinein durchbrach dann der Bitcoin wieder die 60.000-Dollar-Marke.



Bitcoin Pizza Index bei 476.000.000 US-Dollar

Der Bitcoin Pizza Index liegt aktuell bei knapp 606 Millionen US-Dollar. Der Ursprung des Bitcoin Pizza Index: Der Entwickler Lazslo Hanyec hatte am 19. Mai 2010 in einem Forumbeitrag seine Bereitschaft angekündigt, für 10.000 Bitcoin mehr als eine Pizza erwerben zu wollen. Es sollten mindestens zwei Pizzas sein, damit er auch am nächsten Tag noch eine Pizza essen konnte. In dem Forumsbeitrag rief er alle Leser dazu auf, ihm ein Angebot zu machen. Am 22. Mai 2010 fand sich dann schließlich ein Verkäufer, der bereit war, zwei Pizzas gegen 10.000 Bitcoin zu tauschen. Seitdem gilt der 22. Mai 2010 als der Tag, an dem zum ersten Mal in der echten Welt eine Transaktion einer Ware mit der Zahlung von Bitcoin beglichen wurde. Die beiden Pizzen hätten heute einen Wert von knapp 606 Millionen US-Dollar...

Blockchain: So funktioniert die Basis von Bitcoin