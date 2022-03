Bitcoin-Verbot droht in der EU vorerst nicht

Denise Bergert

Die Kryptowährung Bitcoin bleibt in der EU auch weiterhin erlaubt. Ein Verbot ist vor dem EU-Parlament gescheitert.

Vergrößern Die Kryptowährung Bitcoin wird in Europa nicht verboten. © iStockphoto.com/DorottyaMathe

Die Klimabelastung, die durch das energiehungrige Schürfen der Kryptowährung Bitcoin entsteht, führt in der EU nicht zu einem Verbot der digitalen Münzen. Eine Passage, die zum Verbot des Bitcoin in Europa hätte führen können, wurde in dieser Woche im endgültigen Entwurf der „Richtlinien für die Erbringung von Krypto-Dienstleistungen (MiCA)“ gestrichen, wie Tagesschau online berichtet. .

Abgeordnete stufen Bitcoin als umweltschädlich ein

Die Abgeordneten der Sozialdemokraten, der Grünen und der Linken hatten in einem früheren Entwurf der MiCA ein Verbot von Krypto-Dienstleistungen gefordert. Dieses sollte auf „ökologisch nicht nachhaltigen Konsensmechanismen“ beruhen. Der Begriff der Konsensmechanismen bezieht sich in diesem Fall auf das Verfahren, das sicherstellen soll, dass alle Teilnehmer in der Blockchain einen einheitlichen Datenstand haben. Um diesen einheitlichen Datenstand zu erreichen, ist bei der Kryptowährung viel Rechenaufwand notwendig, der wiederum zu einem hohen Energieverbrauch führt.

Steigender Bitcoin-Kurs sorgt für erhöhten Energieverbrauch

Ein steigender Bitcoin-Kurs hat ebenfalls Einfluss auf den Energieverbrauch. Je wertvoller die Kryptowährung wird, desto mehr sogenannte Bitcoin-Miner wollen neue Münzen schürfen. Damit steigt durch die erforderliche Rechenleistung auch wieder der Energieverbrauch. Allein im Jahr 2019 haben laut Mike Berners-Lee von Institut für Soziale Zukunft an der Lancaster University alle Kryptowährungen 68 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. In zehn Jahren könnten Bitcoin und Co. für 0,12 Prozent des weltweiten CO2-Abdrucks verantwortlich sein. In der nächsten Woche soll im EU-Parlament über die neue Fassung der MiCA abgestimmt werden.

