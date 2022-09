Bis zu 90 % sparen: Online-Kurse von Udemy für Neukunden schon ab 14,99 Euro.

René Resch

Udemy ist eine führende Online-Kurs-Plattform und perfekt für Leute, die sich weiterbilden, oder in bestimmten Gebieten Expertenwissen erlangen möchten. Die Plattform bietet dabei Hunderttausende Kurse, die von Experten und Dozenten an Millionen von Teilnehmern weitergegeben werden – das geschieht praxisnah und in fundiert aufbereiteten Lektionen. Die verschiedenen Kurse vermitteln Ihnen Wissen aus Kategorien wie Design, Entwicklung, Marketing, IT & Software, persönliche Entwicklung, Business, Fotografie oder Musik.

Perfekt also, um Neues zu erlernen oder Ihr vorhandenes Wissen zu vertiefen und anzuwenden. Nach jedem Kapitel erhalten Sie praktische Übungsaufgaben, um das Gelernte beizubehalten. Zum Ende erhalten Sie zudem ein Zertifikat für den abgeschlossenen Kurs.

Neukunden erhalten zum ersten Besuch, Top-Kurse bereits ab 14,99 Euro und können so bis zu 90 Prozent sparen. Sie können dabei aus einem breit gefächertem Portfolio aus über 200.000 Kursen die spannendsten auswählen – und jeden Monat kommen neue Kurse dazu.



Noch bis zum 1. Oktober 2022 gibt es für Neukunden ein spannendes Angebot: So gibt Sie für Ihren ersten Kurs teils nur 14,99 Euro für teilnehmende Kurse. Die Kurse kosten dabei normalerweise bis zu 139,99 Euro – so lässt sich ordentlich sparen und erhalten einen satten Rabatt von knapp 90 Prozent.

Beachten Sie: Die günstigen Aktionspreise erhalten Sie nur zum Anfang, ab dem ersten Besuch der Seite läuft dazu ein Countdown.

Einige interessante Kurse aus verschiedenen Themen, die Sie als Neukunde zum Top-Preis erhalten, haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Excel vom Einsteiger zum Profi - Formeln, Funktionen & Pivot Ohne Vorwissen vom Einsteiger zum Profi in Microsoft Excel. In diesem Kurs lernen Sie den sicheren und professionellen Umgang mit Excel, praxisorientierte Lösungen zu finden und anzuwenden, das wissenschaftliche Arbeiten mit der Software, Daten zu verwalten und Berechnungen vorzunehmen. Zum Ende sind Sie fit für Schule, Studium oder den Berufsalltag. Als Neukunde für nur 19,99 statt 129,99 Euro – 85 % Rabatt Direkt zum Udemy-Kurs



Python Bootcamp: Vom Anfänger zum Profi, inkl. Data Science Von 0 auf 100 vom Anfänger zum Pythonentwickler. Sie lernen Data-Science-Auswertungen zu erstellen, Dektop-Apps zu schreiben mit Qt, mit einem Data-Crawler Daten aus Webseiten zu extrahieren, objektorientiertes Programmieren und ausführbare .exe-Dateien zu erstellen. Als Neukunde für nur 14,99 statt 94,99 Euro – 84 % Rabatt Direkt zum Udemy-Kurs

Der große Kurs der Webentwicklung: HTML, CSS, JS, PHP und Co. In diesem Kurs lernen Sie Webseiten mit HTML, CSS & JavaScript zu erstellen, ein eigenes responsives Framework zu bauen und serverseitig mit PHP zu arbeiten. Weiteres: jQuery, Bootstrap und Datenverarbeitung von Daten via PHP und MySQL. Weiterhin lernen Sie viele nützliche kostenlose Ressourcen kennen.

Als Neukunde für nur 17,99 statt 109,99 Euro – 84 % Rabatt Direkt zum Udemy-Kurs

Adobe Design Bootcamp -Photoshop, Illustrator und InDesign Hier lernen Sie praktische Grundlagen, die Konzeption und Umsetzung der Logo-Entwicklung, die eigenen Designs und Illustrationen schneller umzusetzen, das Verhalten von Vektoren und Perspektiven zu verstehen sowie die professionelle Erstellung von Flyern, Magazinen und digitalen Werbeanzeigen mithilfe von Adobe Illustrator, InDesign und Photoshop. Als Neukunde für nur 24,99 statt 149,99 Euro – 83 % Rabatt Direkt zum Udemy-Kurs

Lernen wie ein Gamer - Lerne alles so leicht wie im Spiel Meta-Lerntechniken, Lern-Motivation, Speed-Reading / Schneller lesen für Nerds und Gamer. Das Lernen so leicht wie im Spiel gestalten, gehirngerechtes Lernen, überdurchschnittlichen Fokus auf ein Thema zu legen sowie mehr als 100 Strategien und Tipps. Damit wird das Lernen wieder zum Kinderspiel. Als Neukunde für nur 19,99 statt 99,99 Euro – 80 % Rabatt Direkt zum Udemy-Kurs

