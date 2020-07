René Resch

Im Epic Game Store ist der große Sommer-Sale mit vielen Spiele-Angeboten gestartet. Teils um bis zu 75 Prozent reduziert.

Vergrößern Bis zu 75 Prozent Rabatt: Sommer-Sale im Epic Game Store © Epic Games Store

Vom 23. Juli bis zum 6. August 2020 läuft im Epic Game Store ein großer Sommer-Sale mit, um bis zu 75 Prozent reduzierten Gaming-Angeboten. Epic-Gutscheine, die während des Epic-Mega-Sales erworben wurden können auch für den jetzigen Summer-Sale verwendet werden.

Unter den Spiele-Deals finden Sich auch einige Top-Angebote, die besten haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Bis zum 30. Juli, zwei PC-Games kostenlos erhalten

Übrigen gibt es aktuell wieder neue kostenlose PC-Vollersionen im Epic Game Store. Dieses Mal haben die die Möglichkeit, noch bis zum 30. Juli 2020 um 17 Uhr, die Games Next Up Hero und Tacoma kostenlos zu erhalten. Sobald Sie die Spiele in Ihre Bibliothek aufgenommen haben, können diese dauerhabt behalten und gespielt werden. Der Gesamtwert der beiden kostenlosen Spiele beträgt dabei 36,98 Euro. Mehr Informationen zu den Gratis-Spielen finden Sie hier:

