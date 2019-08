Bis zu 65 Prozent Rabatt auf PS4-Spiele im Playstation Store

Michael Söldner

Über 400 Spiele werden im aktuellen Sale im Playstation Store teils mit einem Rabatt von 65 Prozent angeboten.

Vergrößern Der aktuelle Sale im Playstation Store hält viele Schnäppchen bereit. © playstation.com

Sony hat im Rahmen der Gamescom in Köln über 400 Spiele für PS4, PS3 und PS Vita im Preis gesenkt. Im Rahmen der Rabattaktion "Playstation präsentiert" lassen sich beim Kauf von digitalen Spielen bis zu 65 Prozent sparen. So kostet das ungewöhnliche Adventure Firewatch nur 4,99 Euro statt 19,99 Euro. Das stylishe Hotline Miami wird für 3 Euro statt 10 Euro angeboten und ist dann auf allen Sony-Plattformen spielbar. Das Paket samt Nachfolger kostet 5 Euro statt 20 Euro. Für viele Stunden unterhält auch das Survival-Spiel The Flame in the Flood, welches in der Complete Edition für 5 Euro statt 15 Euro zu haben ist. Adventure-Fans können sich für 1,19 Euro statt 13 Euro in das deutsche Spiel Deponia stürzen.

Auch für VR-Spieler hat der Sale viele Spiele im Angebot: Das kooperativ spielbare Zombie-Geballer Arizona Sunshine kostet 15 Euro statt 40 Euro. Das Puzzle-Spiel A Fishermans Tale wird anstatt für 15 Euro für 9,74 Euro angeboten. Horrorfans sollten sich Don‘t Knock Twice für 10 Euro statt 20 Euro vormerken. Der knallbunte Flugsimulator Ultrawings lässt sich für 11 Euro statt 22 Euro erstehen. Wer einen sehr starken Magen hat, sollte sich Rush VR für 10 Euro statt 25 Euro anschauen. Darin jagen mehrere Spieler mit einem Flughörnchen-Anzug ins Tal. Niedlich wird es hingegen in Konrad the Kitten für 8 Euro statt 14 Euro. Im Spiel muss eine Katze in VR betreut und bespaßt werden.

Playstation präsentiert Sale anschauen