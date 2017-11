Bis zu 50 Prozent sparen: Die 10 "Red Friday" Super-Schnäppchen von Media Markt

Nur 24 Stunden: Wir stellen alle 10 Super-Schnäppchen des "Red Friday" von Media Markt vor und sagen Ihnen, wie viel Sie im Vergleich zum günstigsten Straßenpreis sparen.

Vergrößern Nur für 24 Stunden: Die Super-Schnäppchen des "Red Friday" von Media Markt © Media Markt

Ab dem 24.11.2017 startet um Mitternacht im Online-Shop von Media Markt der "Red Friday". Sie können dann für 24 Stunden zehn Produkte mit einem Preisabschlag von bis zu 50 Prozent kaufen, darunter unter anderem die Sony PlayStation 4 Pro 1TB für weit unter 300 Euro, das Smartphone Samsung Galaxy S8+ und den UHD/4K-Fernseher Samsung UE55MU6279 . In der folgenden Bildgalerie stellen wir Ihnen alle zehn Super-Schnäppchen mit direktem Link auf die Media-Markt-Seite vor - und vergleichen den Preis mit dem günstigsten Angebot im Internet. -> Täglich die besten Technik-Angebote im Schnäppchen-Ticker

Top 3 der Red-Friday-Angebote (Preisersparnis in Prozent)

Unglaubliche 51 Prozent sparen Sie beim Bluetooth-Lautsprecher JBL Charge 3 Squad. Statt mindestens 179 Euro zahlen Sie nur 88 Euro.

Auf Platz zwei mit einem Preisabschlag von 43 Prozent landet der 32-Zoll-Fernseher Telefunken D32H470R4 - statt 249 Euro zahlen Sie nur 143 Euro.

38 Prozent günstiger : Noch aufs Schnäppchen-Treppchen schafft es die externe Festplatte Seagate Expansion+ Portable (2017) 2TB mit schnellem USB-3.0-Anschluss. Statt mindestens 90 Euro zahlen Sie nur 56 Euro.

In der folgenden Tabelle haben wir noch einmal alle Produkte und Preise, geordnet nach Kategorie, zusammengefasst:

Der "schwarze Freitag" - er ist für Schnäppchenjäger der wichtigste Tag des Jahres: In den USA vor Jahrzehnten ins Leben gerufen, findet er traditionell am Freitag nach dem amerikanischen Erntedankfest, dem Thanksgiving, statt. Auch bei Media Markt läuft der Countdown zum Shopping-Event des Jahres, doch hier ist nicht Schwarz die Farbe des Tages, sondern Rot: Am 24.11.2017 ab 00:01 Uhr ruft Deutschlands Elektrofachhändler den „Red Friday“ aus und haut zehn Super-Schnäppchen raus. Die Angebote sind neben dem Online-Shop auch in allen Media-Markt-Märken erhältlich - natürlich nur, solange der Vorrat reicht.