Bis zu 47 Prozent Rabatt: Philips Wake-Up Lights

Denise Bergert

Die Tageslicht-Wecker von Philips sind bei Amazon in dieser Woche mit bis zu 47 Prozent Rabatt erhältlich.

Vergrößern Tageslichtwecker helfen beim sanften Aufwachen. © Philips

Amazon hat drei Wake-Up Lights Modelle von Philips in seine aktuelle Rabatt-Aktion aufgenommen. Die Tageslicht-Wecker sind teilweise mit bis zu 47 Prozent Rabatt erhältlich. 80 Euro gegenüber der UVP in Höhe von 169,99 Euro sparen Käufer beim Philips HF3531/01 Wake-Up Light. In dieser Woche ist das Gerät für 89,99 Euro bei Amazon erhältlich. Der Tageslichtwecker wird in fünf Stufen heller und beinhaltet neben einem FM Radio auch sieben natürliche Wecktöne. Der Wecker verfügt über eine Touchpad-Steuerung und dient gleichzeitig als Nachttischleuchte.

Sparpotenzial in Höhe von 20 Prozent gibt es auch beim Kauf des Philips HF3520/01 Wake-Up Light. Anstatt der UVP in Höhe von 99,99 Euro ist der Tageslichtwecker bei Amazon aktuell für 79,99 Euro erhältlich. An Bord sind hier ebenfalls ein FM Radio sowie fünf natürliche Wecktöne. Das dritte Gerät im Bunde ist das Philips HF3651/01 Sleep und Wake-up Light für 129,99 Euro anstatt der UVP in Höhe von 199,99 Euro. Der Wecker hilft nicht nur beim sanften Aufwachen, sondern dient mit der RelaxBreathe-Funktion auch als Einschlafhilfe. Die Dimmer-Funktion macht den Wecker außerdem auf Wunsch zur Leselampe. Zur weiteren Ausstattung zählen auch hier ein Radio und Naturgeräusche.

