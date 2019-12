20 Prozent sparen bei Notebooks und Convertibles: Dell Cyber Monday Woche

.

In der Cyber Monday Woche vom 2. bis 9. Dezember 2019 können Sie bei Dell kräftig sparen: Premium-Notebooks und edle Convertibles aus der XPS-Serie gibt es 20 Prozent günstiger. Zunächst stellen wir Ihnen herausragende Produkte etwas ausführlicher vor. Am Ende des Beitrages finden Sie eine Liste mit allen Angeboten.

20 Prozent Rabatt auf alle Angebote - solange der Vorrat reicht!

Unglaubliche 500 Euro sparen Sie beim leichtesten 15,6-Laptop der Performance-Klasse von Dell, dem Dell XPS 15 7590 BN79030 für nur 2015 statt 2519 Euro*. Im Luxus-Notebook verbaut sind der bis zu 5 GHz schnelle Achtkern-Prozessor Intel® Core™ i7-9980HK, eine NVIDIA Geforce GTX 1650, üppige 32 GB RAM und eine 1 TB große NVMe-SSD. Das 15,6-Zoll-IPS-Display löst in Full-HD auf.

Vergrößern Dell XPS 15 7590 BN79030 - jetzt 500 Euro sparen. © Dell

Beim zweiten Highlight der Dell Cyber Monday Woche können Sie fast 440 Euro sparen: Das Dell XPS 152-in-1 BN95704 gibt es für nur 1751 statt 2189 Euro*. Das Luxus-Convertible kombiniert den bis zu 4,1 GHz schnellen Intel® Core™ i7-8705G Prozessor mit der Grafikkarte Radeon RX Vega M GL mit 4 GB HBM2-Videospeicher. Hinzu kommen 16 GB RAM und eine 1 TB große PCIe-SSD. Das 15,6-Zoll-Touch-Display löst in Full-HD auf.

Über 330 Euro sparen Sie beim Dell XPS 13 2-in-1 BN73004 für nur 1343 statt 1679 Euro*. Das edle-Convertible setzt mit dem Intel® Core™ i7-1065G7 auf einen bis zu 3,9 GHz schnellen Prozessor aus der aktuellen 10. Generation. Hinzu kommen üppige 16 GB LPGDDR4-Arbeitsspeicher mit rasanten 3773 MHz. Wieselflink ist auch die 512 GB große NVMe-SSD. Das 13,4-Zoll-Touch-Display im 16:10-Format löst in Full-HD Plus auf.

Vergrößern Dell XPS 13 2-in-1 BN73004 - jetzt 330 Euro sparen. © Dell

Das Dell Inspiron 15 7590 BN75904 kostet während der Cyber Monday Woche nur 1167 statt 1459 Euro* - Sie sparen über 290 Euro. Das Notebook kombiniert den bis zu 4,5 GHz schnellen Intel® Core™ i7-9750H Prozessor mit der NVIDIA GeForce GTX 1650 mit 4 GB Grafikspeicher. Hinzu kommen 16 GB RAM und eine 512 GB große PCIe-SSD. Das 15,6-Zoll-Touch-IPS-Display löst in Ultra-HD auf.

20 Prozent sparen Sie auch beim Dell XPS8930 BDX893013 für nur 1103 statt 1379 Euro*. Zur Ausstattung des Tower-PCs gehören: Intel® Core™ i7-9700 Prozessor der 9. Generation, NVIDIA GeForce RTX 2060 mit 6GB GDDR6-Grafikspeicher, 16 GB RAM und eine 512 GB große NVMe-SSD.

Vergrößern 20 Prozent günstiger: Dell XPS 8930 BDX893013 © Dell

14 Prozent Rabatt auf viele Vostro-Notebooks

In der Cyber Week sparen Sie bei Dell außerdem 14 Prozent bei ausgewählten Vostro Notebooks.

Bei allen weiteren Angebote sparen Sie ebenfalls 20 Prozent

CONVERTIBLES



Dell Inspiron 15 7591 2in1 BN71905 für nur 1043 statt 1302 Euro*



Dell XPS 13 7390 2in1 BN73007 für nur 1879 statt 2349 Euro*



Dell XPS 13 7390 2in1 BN73011 White Edition für nur 1879 statt 2349 Euro*



NOTEBOOKS



Dell XPS 13 7390 BN73904 für nur 1079 statt 1349 Euro*



Dell XPS 13 7390 BN73915 für nur 1079 statt 1349 Euro*



Dell XPS 13 7390 BN73925 für nur 1271 statt 1589 Euro*



Dell XPS 15 7590 BN79008 für nur 1615 statt 2019 Euro*



Dell XPS 15 7590 BN79009 für nur 1815 statt 2269 Euro*



Dell XPS 15 7590 BN79011 für nur 2215 statt 2769 Euro*



Dell XPS 15 7590 BN79013 für nur 1543 statt 1929 Euro*



Dell XPS 15 7590 BN79015 für nur 2015 statt 2519 Euro*



Dell Vostro 15 7590 N004VN7590EMEA01_2001 für nur 951 statt 1189 Euro*



TOWER DESKTOP



Dell XPS 8930 BDX893015 für nur 1103 statt 1379 Euro*



