Bis zu 190 Euro günstiger: Beats-Kopfhörer bei Amazon

Simon Lohmann

Beats-Kopfhörer waren schon immer eine recht kostspielige Angelegenheit, je nach Modell bewegen sich die Bluetooth-Kopfhörer fast - aber auch nur fast - in einer ähnlichen Preiskategorie wie die Apple Airpods Max. Derzeit können Sie im Rahmen der Amazon Black Week aber ordentlich sparen:

Over-Ear-Kopfhörer

Beats Studio 3: Bis zu 190 Euro günstiger

© Beats

Die kabellosen Beats Studio 3 kommen mit einer Reihe an Features, wie etwa Noise-Cancelling, bis zu 22 Stunden Batterielaufzeit, 3,5mm Klinkenbuchse, W1-Chip von Apple und so genanntem "Fast Fuel", mit dem man innerhalb von nur zehn Minuten Ladezeit bis zu drei Stunden Wiedergabezeit gewinnt. Die Studio 3 sind sowohl mit Android als auch mit iOS kompatibel und sind in verschiedenen Farben verfügbar. Am meisten sparen Sie aber beim schwarzen, weißen, blauen und roten Modell:

Beats Studio 3 anstatt für 349,95 Euro ab 159,99 Euro