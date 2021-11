Bis 1000 Euro günstiger: Samsung TV The Frame bei Amazon

Christoph Hoffmann

Das edle Designer-Stück Samsung The Frame QLED 4K TV mit seinem tollen Rahmen-Look gibt es bei Amazon in mehreren Größen aktuell bis 1.000 Euro günstiger.

Vergrößern Samsung 50 Zoll TV The Frame © Samsung

Ein Fernseher als elegantes Möbelstück für den Wohnraum? Mit dem Smart-TV aus der „The Frame“ -Serie hat Samsung die passende Antwort und Amazon am Black Friday den attraktiven Preis. Greifen Sie zu und sparen Sie bis zu 1000 Euro auf das aktuelle 2021-Modell.

Zum Samsung The Frame TV



Samsung The Frame QLED 4K TV 65 Zoll (GQ65LS03AAUXZG) © Samsung Quantum Prozessor 4K: Viel Performance erleben; Art Mode: Verwandelt The Frame in ein Kunstwerk; Adaptive Picture: Passt Bild und Sound automatisch der Umgebung an; Modernes Frame Design: Ultraschlankes Design im Rahmen-Look; Inklusive: One Cable Solution und lückenlose Slim-Fit-Wandhalterung. Amazon-Dealpreis: 1.129 Euro statt 1.999 Euro



Der Smart-TV mit seinem ultraschlanken Design fügt sich nahtlos in den Wohnraum ein und ergänzt so Ihre Inneneinrichtung. Besonderer Clou: The Frame bietet Ihnen eine Vielzahl an anpassbaren, magnetischen Rahmen. Finden Sie ganz einfach einen Rahmen in Ihrer Lieblingsfarbe, der am besten zu Ihrem Wohnstil passt.



Tipp: Beim Kauf profitieren Sie zusätzlich und können sich bis zum 31.12.2021 für eine Streaming-Aktion bei Samsung registrieren. Sie erhalten dann je nach Anbieter bis zu 12 Monate vielfältiges TV-Entertainment. Das umfangreiche Angebot überzeugt mit packenden Sportinhalten, aktuellen Filmen und Serien, sowie hochauflösenden HD- und UHD-Inhalten.



Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren Sie den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Onlinehändlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.