Bis 1 GBit/s: Fritzbox 5490 & 5491 ab sofort erhältlich

Hans-Christian Dirscherl

5490 und Fritzbox 5491 sind ab sofort im Handel erhältlich. Beide Fritzbox-Modelle sind für den Glasfaseranschluss gedacht und können bis zu 1 GBit/s empfangen.

Vergrößern Fritzbox 5490 © AVM

AVM liefert die Fritzbox 5490 und die Fritzbox 5491 für Glasfaseranschlüsse mit Glasfaserdose (Gf-TA) in der Wohnung (FTTH, Fibre To The Home) schon seit 2018 an Provider aus. Doch für Privatanwender sind diese beiden Modelle erst jetzt erhältlich.



Die Fritzbox 5491 unterstützt GPON (Gigabit Passive Optical Network), die Fritzbox 5490 die aktive Punkt-zu-Punkt-Technologie AON (Active Optical Network). Damit ist Fritzbox an allen gängigen Glasfaseranschlüssen direkt einsetzbar. Beide Fritzbox-Modelle verteilen das Glasfasertempo von bis zu 1 GBit/s im Heimnetz. Die Fritzbox-Modelle für Glasfaser bieten für Geschäftskunden wichtige Funktionen wie VPN-Verbindungen und sie unterstützen IP-basierte Telefonanlagen-Anschlüsse wie den SIP-Trunk von Deutsche Telekom, Vodafone und von vielen anderen Anbietern.

Technische Daten der beiden Fritzboxen für den Glasfaseranschluss:



Fritzbox 5491: direkter Zugang für FTTH-Anschlüsse (Gigabit Passive Optical Network)

Fritzbox 5490: direkter Zugang für Punkt-zu-Punkt-FTTH-Anschlüsse (Active Optical Network)

Für den direkten Anschluss an die Glasfaserdose, optional an ONU (Optical Network Unit , optische Netzwerkeinheit) einsetzbar

Gigabit-Internet, Telefonie und IP-TV

Dualband-WLAN AC+N mit 1.300 (5 GHz) + 450 MBit/s (2,4 GHz) gleichzeitig

4 Gigabit-LAN-Anschlüsse für PC, Spielekonsole und mehr

2 USB-3.0-Ports für Drucker und Speicher (NAS)

Dect-Basis für bis zu 6 Telefone und Smart-Home-Anwendungen

Leistungsaufnahme von ca. 7 Watt im Stand-by

Zwei Anschlüsse für analoges Telefon oder Fax (a/b-Port)

Interner ISDN- S₀-Bus für ISDN-Telefone oder ISDN-Telefonanlage



Preis: Die Fritzbox 5490 ist ab sofort zum Preis von 199 Euro und die Fritzbox 5491 zum Preis von 249 Euro im Handel erhältlich.