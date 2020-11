Bioware kündigt Mass Effect Legendary Edition an

Panagiotis Kolokythas

Rollenspiel-Fans dürfen sich auf verbesserte Versionen der Mass-Effect-Spiele freuen. Bioware hat eine neue Edition angekündigt.

Vergrößern Mass Effect Legendary Edition ist offiziell angekündigt © Bioware

Bioware hat eine Neuauflage aller drei bisher veröffentlichten Mass-Effect-Spiele angekündigt. Die Science-Fiction Rollenspiele Mass Effect (aus dem Jahr 2007), Mass Effect 2 (2010) und Mass Effect 3 (2012) kehren in Form der Mass Effect Legendary Edition zurück. Natürlich in komplett überarbeiteten Fassungen.



"Wir hören (seit Jahren!) euren Wunsch nach einem Mass-Effekt-Remaster, deshalb freuen wir uns sehr, endlich bekanntgeben zu können, dass wir an einer remasterten Ausgabe der Mass-Effekt-Trilogie arbeiten", heißt es in einem Blog-Beitrag der Entwickler. Seit Monaten seien die Entwickler bereits damit beschäftigt, die Texturen, Shader, Modelle, Effekte und andere Teile der drei Spiele komplett zu überarbeiten und zu modernisieren. Das Ziel sei es, die gesamte Spielerfahrung auf einen neuen Stand zu bringen, damit sich sowohl alte als auch neue Spiele in neue Abenteuer mit Commander Shepard stürzen können. Inklusive Optimierungen für 4K Ultra HD, schnelleren Frameraten und komplett aufpolierter Grafik.



Das Ergebnis soll im Frühjahr 2021 für Xbox One, Playstation 4 und Windows erscheinen. Außerdem sind auch Optimierungen für die neuen Konsolen Xbox Series X und Playstation 5 geplant, zu denen sich die Entwickler zu einem späteren Zeitpunkt äußern wollen. Alle drei Spiele kommen mit allen dafür veröffentlichten Extra-Inhalten.

Außerdem arbeitet Bioware laut eigenen Angaben bereits am "nächsten Kapitel" des Mass-Effect-Universums. Man sei aber noch in einem frühen Stadium des Projekts und wolle erst später mehr Details verraten.