Hans-Christian Dirscherl

Bill Gates hat sich einen Porsche Taycan gekauft. Elon Musks Reaktion kam prompt: Via Twitter und gewohnt giftig.

Bill Gates kauft sich Porsche Taycan - Elon Musk lästert

Bill Gates hat in einem Video-Gespräch mit einem bekannten Youtuber, Tesla und dessen Einfluss auf die Entwicklung des Automobilmarktes gelobt. Und im gleichen Interview verraten, dass er sich einen Porsche Taycan gekauft habe. Der Taycan ist bekanntlich Porsches Versuch dem Tesla Model S Performance einen Konkurrenten mit vergleichbaren Leistungsdaten, aber hochwertigerer Innenausstattung und Materialanmutung entgegenzustellen. Allerdings auch zu einem deutlich höheren Preis!



Elon Musk reagierte auf Gates „Geständnis“ so, wie man es von dem gerne emotional reagierenden Musk – man denke nur an dessen Entgleisung, als er einen Rettungstaucher als Pädophilen beschimpft hat – gewohnt ist: Er lästerte über Bill Gates via Twitter. "Meine Gespräche mit Gates waren nicht besonders beeindruckend, um ehrlich zu sein“. Offensichtlich ist der Taycan für Musk der erste wirklich ernst zu nehmende Rivale für die Tesla-Fahrzeuge. Dementsprechend ärgert es Musk ganz besonders, wenn sich ein so überaus bekannter Vorreiter der Digitalisierung, wie es Bill Gates als Microsoft-Gründer nun einmal ist, für einen Porsche Taycan statt für einen Tesla entscheidet.

Porsche dürfte sich über das „Testimonial“ von Gates sicherlich sehr freuen. Allerdings hat der schwäbische Sportwagenhersteller derzeit ausgerechnet mit dem Taycan ganz andere Sorgen: Denn obwohl Porsche erst vergleichsweise wenige Exemplare seines Elektro-Sportwagens ausgeliefert hat, ist eines von diesen wenigen bereits in Flammen aufgegangen und hat auch gleich noch die Garage mit abgefackelt und ein nebenstehendes Wohnhaus ernsthaft beschädigt. Die Ursache und die Begleitumstände sind noch unbekannt, Porsche untersucht den Vorfall, der sich am 16. Februar 2020 ereignet hat, derzeit noch: Porsche Taycan explodiert und setzt Garage in Brand.



Porsche Taycan: Bis zu 761 PS, 2,8 Sekunden-Sprint, ab 152.136 Euro



Tesla Model 3 im Test + Video: Irrer Sprint, rasanter 15-Zöller und always online

Pädo-Typ: Musk siegt in Verleumdungs-Prozess