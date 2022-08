Bill Gates & Samsung entwickeln Toilette: So viel Hightech steckt im Klo

Denise Bergert

Zusammen mit der Bill & Melinda Gates Foundation hat Samsung Electronics eine neuartige Toilette entwickelt.

Vergrößern Samsung entwickelt ein WC mit Recycling-Funktion. © Samsung

Im Jahr 2011 startete die Bill & Melinda Gates Foundation die sogenannte “Reinvent the Toilet Challenge“. Im Rahmen der Initiative sollen neue innovative Toilettentechnologien entwickelt werden, die menschliche Abfälle sicher und effektiv entsorgen können.

Energieeffizientes WC von Samsung

Samsung hat in dieser Woche seinen Beitrag zur Challenge vorgestellt . Der südkoreanische Konzern hatte sein Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) 2019 mit der Entwicklung einer neuartigen Toilette betraut. Die Kerntechnologie ist laut Samsung nun abgeschlossen. Ein Prototyp wurde bereits hergestellt und getestet. Die Samsung-Toilette ist energieeffizient und verfügt über eine Abwasseraufbereitungsfunktion.

Toilette mit Recycling-Funktion

Im dreijährigen Entwicklungsprozess hat Samsung Kerntechnologien erprobt, die in der Toilette zum Einsatz kommen. Dazu zählen etwa Wärmebehandlungs- und Bioprozesstechnologien. Diese töten Krankheitserreger in den menschlichen Abfällen ab. Die freigesetzten Feststoffe und Abwässer sollen dadurch unbedenklich an die Umwelt abgegeben werden. Das WC hat außerdem eine Recycling-Funktion. Feste Abfälle werden dehydriert, getrocknet und verbrannt. Die flüssigen Abfälle werden von der Toilette durch einen biologischen Reinigungsprozess wieder in sauberes Wasser umgewandelt.

WC soll in die Massenproduktion gehen

In Zusammenarbeit mit der Bill & Melinda Gates Foundation soll das neuartige WC nun in die Massenproduktion gebracht werden. Dafür sucht der Konzern noch nach Industriepartnern für das Design und die Vermarktung. Während der Kommerzialisierungsphase will Samsung Entwicklungsländern linzenzgebührenfreie Lizenzen für Patente anbieten.