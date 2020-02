Michael Söldner

Sony startet unter dem Titel Big in Japan eine neue Rabattaktion mit vielen Klassikern und Geheimtipps im Playstation Store.

Vergrößern Die Rabattaktion Big in Japan sorgt für eine hohe Preisersparnis beim Kauf von Japan-Spielen. © playstation.com

Spiele aus Japan unterscheiden sich häufig deutlich von westlichen Seh- und Spielgewohnheiten. Doch nicht immer muss man Fan der Kultur sein, um die Spiele zu schätzen. Im Playstation Store bietet Sony ab heute 327 Spiele unter dem Titel „Big in Japan“ an, teilweise mit sehr hohen Rabatten. Wer das kooperativ spielbare Monster Hunter: World bislang verpasst hat, kann jetzt mit 50% Ersparnis für 14,99 Euro zuschlagen. Auch die zahlreichen Erweiterungen für das Spiel wurden im Preis gesenkt. Wer Flugspiele mag, sollte sich Ace Combat 7: Skies Unknown für 25 statt 70 Euro vormerken. Ein Teil des Spiels kann sogar mit VR-Helm bestritten werden, was für besonders viel Atmosphäre sorgt.

Rollenspielfans kommen hingegen mit Nino no Kuni II für 10 Euro, Persona 5 für 14 Euro, Final Fantasy XV für 17,50 Euro oder Kingdom Hearts 3 für 21 Euro auf ihre Kosten. Wer Prügelspiele mag, sollte sich Dead or Alive 6 für 25 Euro, Tekken 7 für 10 Euro, Street Fighter 5 für 8 Euro oder Dragon Ball Xenoverse 2 für 10 Euro vormerken. Resident-Evil-Fans können die Klassiker Teil 4, 5 und 6 für jeweils 8 Euro nachholen. Das komplett in VR spielbare Resident Evil 7 kostet in der Gold Edition aktuell nur 25 Euro. Das erst kürzlich veröffentlichte Shenmue 3 wird für 36 statt 60 Euro angeboten.

Big in Japan Sale im Playstation Store anschauen