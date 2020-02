Big Navi: High-End-Grafikkarte von AMD in Kürze?

Michael Söldner

Die als Big Navi bezeichnete High-End-Grafikkarte von AMD könnte schon bald in den Handel kommen.

Vergrößern Mit einer neuen GPU will AMD den Konkurrenten Nvidia schlagen. © amd.com

Aus einer Zertifizierung der südkoreanischen National Radio Research Agency (RRA) geht hervor, dass sich AMD für die Veröffentlichung einer neuen High-End-GPU rüstet. Die auch als Big Navi bezeichnete Grafikkarte wird im Antrag nur mit der kryptischen Nummer D32310 gelistet. Dies war auch im Juni 2019 der Fall, einen Monat später wurden die beiden Grafikkarten Radeon RX 5700 und RX 5700 XT veröffentlicht. Auch bei den abgespeckten RX 5600 und RX 5500 erfolgte der Launch einen Monat nach der Zertifizierung bei der RRA.

Da sich AMD mit den oben genannten Grafikkarten bereits mit Einsteigerkarten am Markt etabliert hat, dürfte die zur Zertifizierung in Auftrag gegebene Karte eher Kunden mit hohen Ansprüchen an die Performance bedienen. Big Navi würde hier den Auftakt machen, später würden auch schwächere GPUs für den kleinen Geldbeuten folgen. Wie hoch die Performance ausfallen wird, bleibt unklar. Gerüchte sprechen von einer Verdoppelung der Leistung im Vergleich zur RX 5700 XT. Im OpenVR Benchmark tauchte beispielsweise kürzlich eine namenlose AMD-GPU auf, die die aktuell stärkste RTX 2080 Ti von Nvidia um 17 Prozent überflügelt. Gut möglich, dass AMD die neue Grafikkarte im Rahmen der Game Developers Conference (GDC) im März vorstellen wird. Zum Preis der Karte liegen noch keine Informationen vor.

