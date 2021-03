Bethesda: Einige zukünftige Spiele exklusiv für Xbox und PC

Denise Bergert

Nach der Übernahme durch Microsoft werden einige zukünftige Spiele der Zenimax-Entwickler exklusiv für Xbox und PC erscheinen.

Vergrößern Einige zukünftige Bethesda-Spiele werden nicht für Sonys Playstation erscheinen. © Bethesda

Haben Playstation-Besitzer bei Spielen von Bethesda und Co. künftig das Nachsehen? Nach der Übernahme von Zenimax Media - und Entwickler Bethesda - durch Microsoft, könnte ihre Plattform künftig vielleicht nicht mehr mit entsprechenden Spiele-Versionen bedacht werden. Diese Befürchtung befeuert Microsoft heute in einer offiziellen Stellungnahme zur Übernahme des Medienkonzerns. "Zukünftig sind Xbox-Konsolen, Windows 10 PC und der Xbox Game Pass der beste Ort für Dich, um neue Bethesda-Spiele zu genießen – einige davon zukünftig exklusiv für Xbox- und PC-Spieler," heißt es in dem Blogbeitrag von Xbox-Chef Phil Spencer auf xbox.com.

Microsoft übernimmt Zenimax Media für 7,5 Millionen US-Dollar. Damit gehen erfolgreiche Franchises wie "Doom", "Fallout", "Wolfenstein" oder "The Elder Scrolls" in den Besitz des Redmondern Konzerns über. Der will mit den Titeln der Zenimax-Studios vor allem seinen Abo-Dienst Xbox Game Pass erweitern und attraktiver machen. Schon seit der Ankündigung der Übernahme zeigten sich vor allem Playstation-Besitzer besorgt, dass zukünftige Bethesda-Spiele eventuell nicht mehr für ihre Plattform erscheinen könnten. Zu recht, wie die aktuelle Stellungnahme zeigt. Zumindest werden einige zukünftige Bethesda-Games nur für PC und die Xbox-Konsolen veröffentlicht werden. Um welche Titel es sich dabei handelt, ist allerdings noch unklar. Bereits im Oktober 2020 hatte Spencer erklärt, dass man in Zukunft von Fall zu Fall entscheiden werde, ob Bethesda-Spiele in den nächsten Jahren auch für Sonys Playstation 5 erscheinen sollen.