Bestseller: Die beliebtesten Speicherkarten - Schnäppchenjagd bei Amazon

Zusätzlichen Speicherplatz in Smartphones, Tablets & Notebooks lassen sich die Hersteller fürstlich bezahlen. Wer ein Gerät mit Micro-SD-Slot besitzt ist hier fein raus und kann richtig günstig selbst nachrüsten. Wir haben für Sie die besten und beliebtesten Speicherkarten herausgesucht.

Vergrößern Speicherkarten: Die Amazon-Bestseller © Samsung / Sandisk

Geschwindigkeit: Auf jeder Speicherkarte steht, wie schnell sie Daten überträgt. Die Zahl in dem unterbrochenen Kreis ist die SDHC-Tempoklassen (1 - 10). Sie gibt die Transferrate in Megabyte pro Sekunde [MB/s] an, die die Karte mindestens erreicht. Bei einer 10 sind es also mindestens 10 MB/s. Die Klasse 10 reicht aus, wenn Sie Videoaufnahmen bis zur Full-HD-Auflösung auf der Karte speichern wollen.

Vergrößern Geschwindigkeits-Klassen bei Speicherkarten © Sandisk

Die Zahl in dem U-förmigen Symbol gibt die "Ultra High Speed"-Klasse (UHS) der Karte an. Wenn Sie 4K-Videos auf der Speicherkarte aufzeichnen wollen, benötigen Sie ein Modell der UHS-Klasse "3". Der Zusatz "V30", "V60" oder "V90" gibt an, ob die Karte Daten mit bis zu 30, 60 oder 90 MB/s schreiben kann. Wer Videoaufnahmen in 8K speichern will, benötigt mindestens eine "V60"-Karte.

Bauform: Das SD-Format (32 x 24 x 2,1 mm) kommt in vielen Notebooks und Digitalkameras vor, das deutlich kompaktere Micro-SD-Format (11 x 15 x 1 mm) in mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets.



Speicherplatz : Die gängiste Kapazität von Speicherkarten liegt zwischen 8 bis 512 GB. Achten Sie beim Kauf einer Speicherkarte darauf, welche Kapazität ihr Gerät maximal unterstützt.



Preis: Den günstigsten Preis (pro Gigabyte) bieten derzeit Speicherkarten mit 128 Gigabyte.

Amazon: Die aktuellen Speicherkarten-Bestseller

Micro-SD-Speicherkarten: Preis-Leistungs-Empfehlung

32 GB: SanDisk Ultra 32GB microSDHC für 7,79 Euro. Sie zahlen 24 Cent pro Gigabyte.

64 GB: Samsung EVO Plus 64 GB microSDXC für 11,49 Euro. Für 4K-Aufnahmen geeignet! Sie zahlen 18 Cent pro Gigabyte.

128 GB: Samsung EVO Plus 128 GB microSDXC für 19,99 Euro. Für 4K-Aufnahmen geeignet! Sie zahlen 16 Cent pro Gigabyte.

200 GB: SanDisk Ultra 200GB microSDHC für 27 Euro. Sie zahlen 14 Cent pro Gigabyte.

SD-Speicherkarten: Preis-Leistungs-Empfehlung

32 GB: SanDisk Ultra 32GB SDHC für 8,90 Euro. Sie zahlen 28 Cent pro Gigabyte.

64 GB: SanDisk Ultra 64GB SDXC für 12,98 Euro. Sie zahlen 20 Cent pro Gigabyte.

128 GB: SanDisk Ultra 128GB SDXC für 13,99 Euro. Sie zahlen 11 Cent pro Gigabyte.

SD-Speicherkarten: Empfehlung für 4K-Aufnahmen

SanDisk Extreme PRO 128GB SDXC für 36,74 Euro. Sie zahlen 29 Cent pro Gigabyte.

