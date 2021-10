Bestpreis: Unlimited-Handytarif mit max. LTE-Speed für nur 29,99 Euro

Dennis Steimels

Bei Mobilcom-Debitel bekommen Sie den Tarif "O2 Free Unlimited Max Flex" zum Tiefstpreis! Sie surfen und streamen unbegrenzt bei voller LTE-Geschwindigkeit.

Vergrößern Handytarif mit unbegrenztem Datenvolumen und LTE Max © SFIO CRACHO/Shutterstock.com

Der Tarifbestseller von Mobilcom-Debitel ist wieder da. Wer seinen Handytarif ohne Limit nutzen möchte, der sollte sich unbedingt dieses Angebot ansehen. Nur auf dieser speziellen Bestellseite können Sie sich jetzt den Tarif " O2 Free Unlimited Unlimited Max " mit maximaler LTE-Geschwindigkeit sichern, der auch noch monatlich kündbar ist! Pro Monat zahlen Sie nur 29,99 Euro statt 59,99 Euro, was dem absoluten Bestpreis entspricht. Zusätzlich erhalten Sie zum Mobilcom-Debitel-Tarif einen Monat Norton Antivirus Software gratis. Das Angebot ist nur kurze Zeit verfügbar.



Unbegrenztes Datenvolumen mit LTE 225 Mbit/s und monatlich kündbar für 29,99 Euro



Anbieter: Mobilcom-Debitel



Tarif: O2 Free Unlimited Max



Netz: O2

Unbegrenztes LTE-Datenvolumen (225 Mbit/s)

Telefon- & SMS-Flat



EU-Roaming inklusive

VoLTE und WLAN Call

Grundgebühr pro Monat: 29,99 Euro (ab 25. Monat 49,99 Euro)

Monatlich kündbar



Anschlussgebühr 9,99 Euro

Bonus: 1 Monat Norton 360 mit 3 Lizenzen Gratis*

*Zum Norton Sicherheitspaket: Es ist jederzeit im Testzeitraum kündbar. Danach verlängert sich das das Norton-Abo und kostet 2,99 Euro/Monat . Vor Ablauf des Monats sollte man also daran denken, das Norton-Abo wieder zu kündigen, falls es nicht mehr gewünscht ist. Ansonsten ist das Abo jederzeit monatlich kündbar.



Die Konditionen des Angebots sind sehr gut. Verglichen mit dem ähnlichen Tarif " O2 Free Unlimited Max Flex " direkt bei O2, sparen Sie über 50 Prozent, denn er kostet 64,99 Euro pro Monat! Wobei dieser Tarif mittlerweile 4G und 5G bei bis zu 500 Mbit/s bietet. Auch ist dieses Angebot sogar günstiger als der "O2 Free Unlimited Smart Flex" mit maximal 10 Mbit/s. Fairerweise muss man aber dazu sagen, dass auch dieser Tarif 5G bietet.

Mit unbegrenztem Datenvolumen und voller LTE-Geschwindigkeit können Sie unterwegs auch problemlos Videos auf Youtube oder Filme und Serien auf Netflix in bester Qualität streamen - und zwar so viel und so lange Sie wollen, da es keine Datengrenze gibt! Ab dem 25. Monat steigt der monatliche Preis auf 49,99 Euro, behalten Sie dies auf jeden Fall im Hinterkopf, um bei Bedarf rechtzeitig zu kündigen. Da Sie jeden Monat kündigen können, ist das aber sehr unproblematisch.



Zum Tarif erhalten Sie noch einen Monat Norton Security kostenlos. Sie können jederzeit im Testzeitraum kündigen, wenn Ihnen das Angebot nicht gefallen sollte. Nach dem Testzeitraum kostet der Dienst 2,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar. Mobilcom-Debitel stellt Ihnen einen Download-Link nach Vertragsabschluss zur Verfügung, um Norton zu nutzen.