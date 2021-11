Bestpreis: SodaStream Crystal mit Glasflaschen bei Amazon

Ina Reiter

Das Sodastream Wassersprudler-Set mit Glaskaraffen und CO-2 Zylinder ist bei Amazon günstiger denn je erhältlich. Jetzt zugreifen!

Der Sodastream Crystal 2.0 ist in der heute gestarteten Black Friday Woche bei Amazon zum Bestpreis erhältlich: Inklusive 2 zugehöriger Glaskaraffen und CO2-Zylinder kostet der Wassersprudler nur 69,99 Euro statt 92,99 Euro. Zuletzt gab es das Sodastream-Set in den Frühen Black Friday Angeboten zu dem gleichen Preis. Zum Vergleich: Am Prime Day kostete das Set 79,99 Euro.



Sodastream Crystal Wassersprudler-Set mit 2 Glasflaschen für nur 69,99 Euro

So funktioniert der Sodastream

Mit diesem Gerät geben Sie auf Knopfdruck Kohlensäure in normales Leitungswasser. Somit haben Sie immer frisches Sprudelwasser zu Hause und sparen sich das Schleppen von Flaschen aus dem Supermarkt. Das ist nicht nur gut für den eigenen Geldbeutel, sondern äußerst nachhaltig: Mit dem SodaStream haben Sie Flaschen, die Sie ständig wiederverwenden.

