Bestpreis: 40 GB LTE-Tarif für nur 18,99 Euro und monatlich kündbar

Dennis Steimels

Bei diesem 40-GB-Handytarif sparen Sie über 50 Prozent gegenüber dem Originaltarif von O2. Hier finden Sie alle Details zum Schnäppchen.

Vergrößern 40 GB für unter 20 Euro im Angebot © Dean Drobot/Shutterstock.com

Dieses Knaller-Angebot mit 40 GB LTE-Datenvolumen mit einer Geschwindigkeit von 225 Mbit/s, einer Allnet-Flat und der Möglichkeit, monatlich zu kündigen , gibt es aktuell für nur 18,99 Euro pro Monat auf dieser speziellen Bestellseite von Mobilcom-Debitel . Gegenüber dem Originaltarif O2 Free M Boost Flex sparen Sie über 50 Prozent , denn dieser kostet 39,99 Euro monatlich! Zusätzlich erhalten Sie zum Mobilcom-Debitel-Tarif einen Monat 3 Norton-360-Lizenzen gratis. Das Angebot gilt nur kurze Zeit.



Zum Tarif-Angebot: 40 GB LTE für nur 18,99 Euro (monatlich kündbar)

Das sind die Tarif-Konditionen:

Netz: O2 / Telefonica



Datenvolumen: 40 GB (LTE 225 Mbit/s)

Preis pro Monat: 18,99 Euro

Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming



VoLTE ist möglich

WLAN-Call möglich



monatlich kündbar

9,99 Euro einmalige Anschlussgebühr

Dieser Tarif mit hohem Datenvolumen eignet sich besonders für Smartphone-Nutzer, die unterwegs viel im Netz surfen und auch hin und wieder Videos oder Filme mobil via Youtube, Netflix und Co. schauen. Denn auch das ist mit 40 GB im Monat locker möglich. Pro Gigabyte können Sie etwa 4 Stunden streamen, wie Netflix angibt . Der Tarif beinhaltet außerdem eine Telefonie- und SMS-Flat sowie eine EU-Flat. Der Anschlusspreis beträgt einmalig nur 9,99 Euro.

Zum Tarif-Angebot: 40 GB LTE für nur 18,99 Euro (monatlich kündbar)

Ab dem 25. Monat kostet der Tarif 29,99 Euro pro Monat. Behalten Sie dies auf jeden Fall im Hinterkopf, falls Sie kündigen möchten. Da Sie dies monatlich können, sind Sie sehr flexibel.



Zum Tarif erhalten Sie noch einen Monat lang 3 Norton-360-Lizenzen kostenlos. Sie können jederzeit im Testzeitraum kündigen, wenn Ihnen das Angebot nicht gefallen sollte. Nach dem Testzeitraum kostet der Dienst 2,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar.



Unsere Redaktion pickt täglich die absoluten Pralinen aus dem Riesenangebot an Schnäppchen heraus. Melden Sie sich gerne bei unserem Deals-Push an und erhalten Sie täglich die besten Angebote mit PC-Welt Push-Nachrichten und in unserem Newsletter .