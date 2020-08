Besser streamen mit VPN – für 1,69 Euro im Monat

Ina Reiter

Drei Wochen lang vertreibt der VPN-Anbieter Surfshark seine VPN-Software zu einem absoluten Top-Preis, bevor der Preis dann wieder steigt.

Vergrößern Surfshark VPN zum Tiefstpreis erhältlich

Flash Sale bei Surfshark VPN

Derzeit erhalten Sie das VPN (Virtual Private Network) für nur 1,69 Euro pro Monat , wenn Sie ein Abo für zwei Jahre abschließen. Das heißt für das komplette 2-Jahrespaket VPN zahlen Sie nur 40,56 Euro.

Zum Angebot Surfshark VPN für 1,69 Euro



Außerdem haben Sie 30 Tage lang Zeit, Ihr Abo zu stornieren und erhalten den vollen Betrag zurück. Sie können den Dienst auch erst einen Monat ausprobieren - für 9,89 Euro einmalig. Das VPN-Abo für ein Jahr kostet 4,99 Euro pro Monat (59,88 Euro Paketpreis).

Globale Inhalte streamen

Über Surfshark VPN sind globale Inhalte wie Serien oder Filme überall verfügbar. So haben Sie von zuhause aus unbegrenzten Zugriff auf alle ausländischen Inhalte. Wenn Ihr Gerät mit dem VPN verbunden ist, können Sie z.B. Netflix US, HBO Max oder Disney+ US streamen – unabhängig davon wo Sie sich gerade befinden. Sie können außerdem Youtube-Videos ansehen , die für Ihr Land gesperrt sind. Es stehen über 1000 Server und über 56 Länder zur Auswahl, über die Sie sich einwählen können.

Zu allen VPN-Paketen von Surfshark

Lesenswert:

Lieblingsinhalte streamen mit Surfshark VPN

Surfshark VPN im Test

Die besten VPN-Angebote im August

Die besten VPN-Dienste 2020 im Vergleich