Bericht: So viel verdienen Mitarbeiter bei Microsoft

Profi IT

Hans-Christian Dirscherl

In einer Facebook-Gruppe verraten Microsoft-Mitarbeiter, wie viel sie verdienen und wovon die Höhe von Gehalt & Bonus abhängt.

In einer privaten Facebook-Gruppe namens Young Microsoft FTE haben Microsoft-Mitarbeiter anonym in einer Google-Docs-Tabelle veröffentlicht, wie viel sie verdienen und wie sich ihr Gehalt zusammensetzt. Damit wollen die Betroffenen ermitteln, ob sie fair bezahlt werden. Die Webseite Onezero hat durch einen ehemaligen Microsoft-Mitarbeiter Zugriff auf dieses Dokument bekommen und die Informationen ausgewertet.

Demnach reicht die Gehaltsspanne der in der Facebook-Gruppe genannten Zahlen von knapp 400 teilnehmenden Microsoft-Mitarbeitern von 40.000 US-Dollar bis 320.000 US-Dollar. Diese Daten geben nur einen kleinen Einblick in die komplette Gehaltsstruktur von Microsoft, weil der Konzern insgesamt 144.000 Mitarbeiter hat.

Die Höhe des Gehalts hängt natürlich von den Berufsjahren beziehungsweise der Dauer der Zugehörigkeit zu Microsoft und der damit verbundenen Erfahrung ab. Für das Endgehalt sind aber die Levels entscheidend: Denn Microsoft teilt seine Mitarbeiter nach Levels ein, die von 59 bis 80 reichen.

Demnach verdient ein Software-Entwickler mit Level 62, der im US-Bundesstaat Washington lebt (wo sich in Redmond die Konzernzentrale von Microsoft befindet) und drei Jahre Unternehmenszugehörigkeit sowie fünf Jahre Berufserfahrung vorzuweisen hat, ein Grundgehalt von 150.000 US-Dollar. Dazu kommen rund 20.000 US-Dollar Bonus und Aktienanteile im Wert von 15.000 US-Dollar.

Das Gehalt besteht also nicht nur aus Geldzahlungen (Grundgehalt und Bonus), sondern auch aus Aktienanteilen von Microsoft. In einigen Fällen gab es den Bonus auch in Form von Aktienpaketen. Steigt ein Mitarbeiter auf, dann vergrößert sich der Aktienanteil seines Gehalts und kann bis zu 20 Prozent des Jahresgehalts ausmachen.

Laut Onezero besteht ein gängiger Trick zur Steigerung des Gehalts darin, dass ein Mitarbeiter Microsoft verlässt und beispielsweise zu Amazon im benachbarten Seattle geht und dann zu Microsoft zurückkehrt, um dort dann in ein höheres Level eingestuft zu werden.

Aus den Daten gehen zudem die Gehaltsunterschiede zwischen den Ländern hervor: Ein Programmierer in Indien verdient weniger als 50.000 Dollar pro Jahr, sein Kollege in den USA dagegen die bereits erwähnten 150.000 Dollar. Bei gleicher Berufserfahrung. Bei den jährlichen Bonuszahlungen soll der US-Kollege sogar bis zu zehn Mal mehr bekommen.

Microsoft hat den Bericht nicht kommentiert. Ein noch aktiver Microsoft-Mitarbeiter soll gegenüber Onezero bestätigt haben, dass die Angaben zutreffend seien.