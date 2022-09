Hans-Christian Dirscherl

Ein Ring-Sprecher soll bestätigt haben, dass Ring Videoaufnahmen ohne richterlichen Beschluss an die deutsche Polizei weitergeben würde. Unter diesen Voraussetzungen.

Vergrößern Bericht: Ring gibt Videos an deutsche Polizei weiter © Ajdin Kamber/Shutterstock.com

Das zu Amazon gehörende Ring – bekannt vor allem für seine Video-Türklingeln – gibt auch an die deutsche Polizei Videoaufnahmen ohne richterlichen Beschluss und ohne Zustimmung der Ring-Kunden weiter. Das berichtet das Handelsblatt. Ein Sprecher von Ring habe das gegenüber dem Handelsblatt bestätigt.

Das sei aber nur dann der Fall, "wenn die Strafverfolgung eine unmittelbare Bedrohung nachweisen kann und die Zeit drängt", wie das Handelsblatt einen Amazonsprecher zitiert. Solche "Dringlichkeitsanträge seien aber selten", eine genaue Zahl nennt der Sprecher aber nicht. Es bleibt also unbekannt, wie oft Amazon/Ring Videoaufnahmen von Ring-Kameras bereits an die deutsche Polizei weitergegeben haben.

Bereits im Juli 2022 machte die Meldung die Runde, dass Ring Videoaufnahmen an die US-Polizei auch ohne richterlichen Beschluss weitergeben würde. Wir fragten deswegen am 15. Juli 2022 explizit bei Amazon nach, ob dies auch in Deutschland der Fall sei. Doch eine US-amerikanische Sprecherin von Ring antwortete uns nicht konkret auf unsere Frage, sondern schrieb nur eine ausweichende Stellungnahme, die mehr Fragen offen ließ als beantwortete: "Es ist einfach nicht wahr, dass Ring irgendjemandem uneingeschränkten Zugang zu Kundendaten oder -videos gewährt, wie wir unseren Kunden und anderen gegenüber wiederholt klargestellt haben (Anm. d. Red.: Ring dementiert hier etwas, was überhaupt niemand behauptet hat und nicht Gegenstand unserer Anfrage war). Ring behält sich das Recht vor, sofort auf staatliche Stellen zu reagieren, wenn das Unternehmen der Meinung ist, dass ein Notfall, bei dem die Gefahr des Todes oder einer schweren Körperverletzung einer Person besteht, wie z. B. eine Entführung oder ein Mordversuch, eine unverzügliche Offenlegung erfordert." Unsere Frage, ob das auch für Deutschland gilt, ignorierte die Ring-Sprecherin damals also komplett.

Anders verhielt sich übrigens Google, das uns gegenüber offen einräumte, dass es die Aufnahmen seiner Nest-Kameras auch der deutschen Polizei in begründeten Notfällen ohne vorherigen richterlichen Beschluss zur Verfügung stellen würde. Bis zum damaligen Zeitpunkt habe die deutsche Polizei aber noch nicht um Videomaterial von Nest angefragt, wie Google betont. Mehr dazu lesen Sie in Google: Deutsche Polizei bekommt Zugriff auf Nest-Videos – Amazons Ring schweigt.