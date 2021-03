Profi IT

Hans-Christian Dirscherl

Bei Media-Markt-Saturn sollen 13 Filialen geschlossen und viele Mitarbeiter entlassen werden. Die Details.

Vergrößern Bericht: Media Markt/Saturn vor Filialschließungen und Massenentlassung © JBCarvalho Photography/Shutterstock.com

Bei Media-Markt-Saturn müssen bis zu 1000 Mitarbeiter gehen. Zudem droht die Schließung von 13 Filialen der beiden Elektronikketten. Das berichtet Business Insider unter Berufung auf die "Lebensmittel Zeitung".

Die Lebensmittel Zeitung (Artikel hinter Bezahlschranke) will von den Entlassungen aus einem Schreiben erfahren haben, das Media-Markt-Saturn an seine Mitarbeiter verschickt habe. Die Filialschließungen und die Entlassungen sollen bis September 2021 durchgezogen werden. Teilweise sollen bestehende Filialen auch verkleinert werden. Durch das Schließen oder Verkleinern von Filialen will die Inhaberin Ceconomy, der die beiden Elektronikmarktketten gehören, ihre Mietkosten reduzieren.

Zuletzt hatte Ceconomy durchaus gute Geschäftszahlen vorgelegt. Doch es war das Online-Geschäft, das bei Media Markt und bei Saturn für Umsatz sorgte und sorgt. Die Filialgeschäfte dagegen leiden unter der Covid-19-Pandemie und den damit verbundenen eingeschränkten Öffnungs- und Einkaufsmöglichkeiten vor Ort. Zwar haben sich Media Markt und Saturn ein ausgefeiltes Konzept einfallen lassen, um ihren Ladenkunden trotz Lockdown das Einkaufen vor Ort zu ermöglichen (siehe unsere Meldungen unten). Doch den Umsatzrückgang in den Filialen konnten beiden Ketten damit sicherlich nicht stoppen.

Bereits im August 2020 machte die Nachricht von Massenentlassungen bei Media-Markt-Saturn die Runde. Damals war sogar von bis zu 3500 Entlassungen und 14 geschlossenen Filialen die Rede. Mehr dazu lesen Sie in dieser Meldung: MediaMarktSaturn - 3500 Arbeitsplätze fallen weg.



Media Markt wieder offen: Das müssen Sie wissen



Saturn wieder geöffnet. Aber teilweise mit Ausweispflicht!

Media Markt ab 11.1.2021: Einkaufen, abholen, liefern & reparieren trotz Lockdown

Saturn ab 11.1.2021: Einkaufen, abholen, liefern & reparieren trotz Lockdown