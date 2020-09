Bericht: Deutschland will Nato Space Centre of Excellence

Hans-Christian Dirscherl

Deutschland will das neue Space Centre of Excellence der Nato beheimaten. Es soll die Denkfabrik für Nato-Operationen im Weltall werden.

Vergrößern Bericht: Deutschland will Nato Space Center © M-SUR/Shutterstock.com

Deutschland will Standort für das geplante Space Centre of Excellence (CoE) der Nato werden. Dieser „Think Tank“ für Weltraumoperation der Nato soll sich offensichtlich Gedanken machen über die Aktivitäten und die Strategie des westlichen Verteidigungsbündnisses im Weltall.

Bereits im November 2020 könnten die Verteidigungsminister der NATO-Staaten über das Space Centre of Excellence beschließen, wie die auf Wehrthemen spezialisierte Webseite Esut schreibt. Doch Deutschland steht mit seiner Bewerbung nicht allein da, auch Frankreich möchte das neue Space Centre of Excellence beheimaten. Die Franzosen würden das Space Centre of Excellence dem bereits vorhandenen nationalen Raumfahrtkommando in Toulouse angliedern. Deutschland wiederum wolle das CoE in Kalkar in Nordrhein-Westfalen ansiedeln. Dort befinden sich bereits das NATO-Kompetenzzentrum (CoE) für Luftstreitkräfte (Joint Air Power Competence Centre, JAPCC) sowie das Hauptquartier des Zentrums Luftoperationen der Luftwaffe (ZentrLuftOp), wie Esut ergänzt. Das JAPCC kümmert sich unter anderem darum die Weltraumoperationen der Nato-Partner zu verbessern. Das Zentrum Luftoperationen wiederum plant unter anderem die Bewegungen und Einsätze der Luftwaffe.

Esut hält es für möglich, dass Deutschland und Frankreich sich doch noch auf eine gemeinsame Bewerbung für das Space Centre of Excellence der Nato einigen, eventuell mit zwei Standorten und rotierendem Personal. Ein zusätzliches „NATO Space Technology Centre“ könnte zudem Themen wie Satellitenkommunikation, Forschung und deren operative Unterstützung zusammenfassen.

Ein Centre of Excellence (CoE) bei der Nato ist laut Wikipedia „eine nationale oder multinationale militärische Dienststelle, die durch das Allied Command Transformation (eines der beiden strategischen Hauptquartiere der Nato) offiziell als streitkräftegemeinsames Kompetenzzentrum für ein Schwerpunktthema anerkannt wurde“. Diese CoEs leisten Grundlagenarbeit und entwickeln beziehungsweise erproben Konzepte. Das noch zu beschließende Space Centre of Excellence wäre das 25. CoE.

US Space Force: Logo und Motto bekannt gegeben

So lacht das Web über Donald Trumps Space Force

Trumps Space Force verliert erste Schlacht

US-Weltraum-Armee: Donald Trump gründet offiziell Space Force