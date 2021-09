Bericht: CIA wollte Julian Assange entführen oder ermorden

Denise Bergert

Einem aktuellen Bericht zufolge hatte die CIA Pläne für eine Entführung oder die Ermordung des Wikileaks-Gründers Julian Assange.

Vergrößern Die CIA hegte Entführungs- und Mordpläne gegen Julian Assange. © Wikileaks

Die CIA war unter der Trump-Regierung besessen von Wikileaks-Gründer Julian Assange. Hinweise darauf liefert ein neuer detaillierter Bericht, der in dieser Woche von Yahoo News veröffentlicht wurde. Demnach habe der US-amerikanische Auslandsgeheimdienst, während sich Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London versteckte, unterschiedliche Pläne zur Ermordung oder der Entführung des Leakers entwickelt. Dem Bericht zufolge hätten dazu unter anderem die Entführung von Assange aus der Botschaft, die Vereitelung eines russischen Befreiungsversuchs und sogar ein Mordanschlag gehört. Diese Pläne wurden unter der Trump-Regierung jedoch nie genehmigt.

Als Quellen gibt Yahoo Gespräche mit mehr als 30 ehemaligen US-Beamten an. Acht von ihnen hätten dem Bericht zufolge die Entführungspläne bestätigt. Die Obsession der CIA mit Assange habe laut dem Bericht im Jahr 2017 begonnen, als Wikileakds Details zu Hacking-Tools der CIA veröffentlicht habe. Unter der Trump-Administration sei es für die CIA schließlich einfacher gewesen, ihre Pläne zu verfolgen. Der Geheimdienst habe so unter anderem seine Überwachungsbestrebungen um die ecuadorianische Botschaft in London verschärft. „Es ging so weit, dass jeder Mensch im Umkreis von drei Häuserblocks für einen der Geheimdienste arbeitete“ , sagte ein Beamter gegenüber Yahoo, „egal ob es sich um Straßenkehrer, Polizisten oder Sicherheitsbeamte handelte.“ Die Pläne für die Entführung oder die Ermordung von Assange wurden nie in die Tat umgesetzt, weil sie vom Justizministerium oder den Anwälten des Hauses als illegal angesehen und blockiert wurden.