Bei Saturn: Galaxy S10 Plus ist nirgends günstiger

Bei Saturn bekommen Sie aktuell Samsungs Top-Smartphone Galaxy S10+ zum derzeit besten Preis im Vergleich. Hier erfahren Sie alle Details.

Vergrößern Samsung Galaxy S10+ bei Saturn besonders günstig © Samsung

Im Rahmen der Jahrhunderpreis-Aktion bietet Saturn das Top-Smartphone Samsung Galaxy S10+ so günstig an wie kein anderer Händler. Hier bekommen Sie das Handy mit 128 GB Speicher aktuell für 649 Euro statt 769 Euro (ursprünglicher Preis). Das nächstbeste Angebote im Preisvergleich liegt bei mindestens 735 Euro (plus Versandkosten) für eine deutsche Variante. Sie sparen über 90 Euro!



Saturn-Angebot: Galaxy S10+ mit 128 GB in Schwarz für 649 Euro

Saturn-Angebot: Galaxy S10+ mit 128 GB in Grün für 649 Euro

Saturn-Angebot: Galaxy S10+ mit 128 GB in Weiß für 649 Euro

Das Angebot von Saturn ist online noch bis zum 16. Februar 2020 um 19:59 Uhr verfügbar beziehungsweise solange der Vorrat reicht. Im Markt ist sie vom 3. bis 15. Februar 2020 gültig. Erfahrungsgemäß sind solche Aktionsprodukte, die so stark reduziert sind, schnell ausverkauft. Günstiger bekommen Sie das Galaxy S10+ derzeit nämlich nirgends.

Andere Angebote zum Galaxy S10+ sind teurer:

Test-Fazit: Samsung Galaxy S10+ (06.03.2019)

Die Galaxy S10-Modelle beeindrucken mit besonders hoher Leistung, mit hochwertigem Design und tollen Displays. Auch sonst steckt in den Geräten alles, was der Mobilmarkt derzeit zu bieten hat: Neben Fingerprint-Sensoren im Bildschirm, riesigen Speicherplätzen und allen aktuellen Funkstandards, gibt es weiterhin eine Klinkenbuchse! Samsung Galaxy S10 und S10+ sind fast perfekte Smartphones! Wäre die Kamera bei schlechteren Lichtverhältnissen besser und die Akkulaufzeit länger. Auch wenn mithilfe der NPU der Stromverbrauch reduziert werden soll, hat zum Beispiel Huawei das Energie-Management besser im Griff. In Summe sind die S10-Geräte aktuell aber das Maß aller Dinge des Smartphones-Markts!

Video-Beschreibung einblenden Die neuen Samsung Galaxy S10-Modelle gehören zu den Top-Modellen auf dem Smartphone-Markt. Wie Sie noch mehr aus den Geräten rausholen und welche Funktionen Sie alle freischalten können, verraten wir in diesem Video.

