Bei Lidl: 65 Zoll Samsung-TV konkurrenzlos günstig

Hans-Christian Dirscherl

Lidl verkauft einen 65 Zoll großen Ultra-HD-Smart-TV von Samsung derzeit konkurrenzlos günstig. Die Details.

Vergrößern Bei Lidl: 65 Zoll Samsung- TV zum Bestpreis © Lidl

Lidl verkauft den 65 Zoll großen Samsung-Smart-TV GU65TU6979 derzeit konkurrenzlos günstig . Das beweist ein Blick in unseren Preisvergleich. Demnach kostet dieser Smart-TV beim nächstgünstigen Anbieter mindestens 678 Euro. Lidl jedoch verlangt derzeit hier in seinem Onlineshop nur 579 Euro für den GU65TU6979. Lidl liefert den Fernseher bis zur Bordsteinkante beim Empfänger. Für die Lieferung berechnet Lidl aber zusätzlich pauschal 4,95 Euro, sodass der Samsung-Smart-TV GU65TU6979 insgesamt 583,95 Euro kostet.

Das bekommen Sie für Ihr Geld

Samsungs „Neo QLED“-Fernseher GU65TU6979 bietet eine 4K-Auflösung mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten, also mit Ultra-HD-Auflösung. Die Bildschirmdiagonale misst 163 Zentimeter. Das Fernsehenprogramm empfangen Sie über den eingebauten Triple-Tuner für DVB-C, S2 und T2 HD. Mit dem Internet verbindet sich dieser TV via WLAN, sofern Sie nicht in Ihrem Router den Internetzugang für den Fernseher sperren.

Als Anschlüsse sind vorhanden: 2x HDMI, 1x USB, 1x Optischer Audioausgang und 1x CI+. Die Benutzerung der VESA-Wandhalterung ist mit 200x200 Abstand möglich. Die Außenabmessungen des Fernsehers sind 1448,4 x 829,8 x 250,2 mm. Zwei Lautsprecher mit 20 Watt Leistung sind verbaut. Sie finden hier das vollständige Datenblatt zu dem Samsung-Smart-TV GU65TU6979. Dieser Smart-TV fällt in die Energieklasse G. Er verbraucht maximal 158 kWh.

Weitere Informationen und Alternativen

