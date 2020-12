Bei Aldi: Smart-TVs zu Hammerpreisen mit 55 und 65 Zoll

Hans-Christian Dirscherl

Mit gleich zwei unterschiedlich großen Smart-TVs lockt Aldi Nord bald Kunden an. Ein 55-Zöller und ein 65-Zöller. Beide zu äußerst attraktiven Preisen. Ein perfektes Weihnachtsgeschenk und gar nicht mal teuer.

Vergrößern Medion Life X16596 © Medion

Medion Life X16596: 65-Zöller für 474,33 Euro

Der Medion Life X16596 bietet beachtliche 65 Zoll Bildschirmdiagonale (163,8 cm) mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel im 16:9-Format. Zur technischen Ausstattung dieses Fernsehers gehören Dolby Vision, HDR (High Dynamic Range) und Wide Color Gamut (für erweiterten Farbraum) sowie DTS-Sound. Über den eingebauten HD Triple Tuner empfangen Sie Fernsehen in HD-Qualität via Kabel, Satellit und terrestrisch via DVB-T2 HD. Mit einem entsprechenden CI+ Modul und einer Smart Card bietet die CI+ Schnittstelle Zugang zu verschlüsselten Programmen. Ein Subwoofer ist verbaut.

Preis und Einschätzung

Ab dem 10. Dezember 2020 verkauft Aldi Nord diesen TV für nur 489 Euro online (MwSt-Senkung i.H.v. 3% wird beim Kauf abgezogen). Die Lieferung zu Ihnen nach Hause ist im Preis inbegriffen. Kunden bekommen drei Jahre Garantie. 489 bzw. 473,99 Euro sind für einen 65-Zoll-Smart-TV mit dieser Ausstattung und drei Jahren Garantie unschlagbar günstig, wie unser Preisvergleich zeigt. Falls Sie sich also zum Weihnachtsfest einen großen Fernseher gönnen wollen, dürften Sie mit diesem Angebot nichts falsch machen.

163,8 cm (65“) LCD-TV mit Ultra HD Auflösung und LED-Backlight-Technologie, WLAN



HD Triple Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2)

Dolby Vision, HDR (High Dynamic Range), WCG (Wide Color Gamut), Micro Dimming, MEMC, HbbTV

Automatische Senderprogrammierung (APS)

Kindersicherung

Sleeptimer

Wandmontage dank VESA-Standard (Lochabstand 400 x 400 mm)



Paneldaten:



Statischer Kontrast von 1.200:1 (typ.)

Dynamischer Kontrast von 28.000:1

Physikalische Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel

Seitenverhältnis 16:9

Helligkeit 350 cd/m² (typ.)



Audio:



Integrierte Stereo-Lautsprecherboxen (2 x 12 W RMS)

Integrierter Subwoofer (1 x 12W RMS)

DTS HD Unterstützung



Anschlüsse: 1 x Antenne, 1 x Satellit, 2 x USB, 1 x LAN RJ-45, 4 x HDMI 2.0 mit HDCP 2.2-Entschlüsselung, 1 x VGA (15 Pin D-Sub, YUV), AV In (Cinch), Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Digital Audio Out (SPDIF) (optisch)



Abmessungen (B x H x T) / Gewicht:

ca. 145,5 x 89,5 x 34,5 cm / ca. 24,3 kg (mit Füßen)

ca. 145,5 x 84,6 x 7,4 cm / 23,7 kg (ohne Füße)

Abstand zwischen den Füßen: ca. 115 cm



Lieferumfang: Smart-TV, Standfüße inkl. Schrauben, Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, Garantiekarte.



Medion Life X15575: 55-Zoll-TV für 290 Euro

Bei dem 55-Zoll-Fernseher (Bildschirmdiagonale: 138,8 cm) handelt es sich um den Medion Life X15575. Neben Ultra-HD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel im 16:9 Format) bietet dieser Fernseher auch Dolby Vision und HDR (für erweiterten Kontrastumfang), MEMC (für flüssigere Bildwiedergabe) und Micro Dimming (für detailreichere Bilder) und besitzt einen HD Triple Tuner zum Empfang von digitalem Fernsehen in HD-Qualität via Kabel, Satellit und terrestrisch via DVB-T2 HD. Mit einem entsprechenden CI+-Modul und einer Smart Card bietet die CI+-Schnittstelle Zugang zu verschlüsselten Programmen. Die Apps für Netflix und Amazon Prime Video sind zwar vorinstalliert, aber natürlich müssen Sie die entsprechenden Abonnements noch separat und kostenpflichtig abschließen.

Vergrößern Medion Life X15575 © Medion

Preis und Einschätzung: Aldi Nord verkauft den Medion Life X15575 ab den 10. Dezember 2020 für nur 290 Euro ( (MwSt-Senkung i.H.v. 3% wird beim Kauf abgezogen) . Kunden bekommen drei Jahre Garantie. 290 Euro für einen derart ausgestatteten Smart-TV ist richtig günstig. Laut unserem Preisvergleich kann kein Konkurrent mit diesem Angebot mithalten. In der Regel zahlen Sie weit über 400 Euro für einen vergleichbaren Fernseher.

138,8 cm (55“) LCD-TV mit Ultra HD Auflösung und LED-Backlight Technologie, WLAN



HD Triple Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2)

Dolby Vision, HDR (High Dynamic Range), Micro Dimming, MEMC

WLAN

PVR ready

CI+-Schnittstelle

Automatische Senderprogrammierung (APS)

Kindersicherung

Sleeptimer

Wandmontage dank VESA-Standard (Lochabstand 200 x 200 mm)



Paneldaten:



Statischer Kontrast von 1.300:1 (typ.)

Dynamischer Kontrast von 28.000:1

Physikalische Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel

Seitenverhältnis 16:9

Helligkeit 350 cd/m² (typ.)



Audio:



Integrierte Stereo-Lautsprecherboxen (2 x 10 W RMS)

DTS HD Unterstützung



Anschlüsse: 1 x Antenne, 1 x Satellit, 2 x USB, 1 x LAN RJ-45, 4 x HDMI 2.0 mit HDCP 2.2-Entschlüsselung, 1 x VGA (15 Pin D-Sub, YUV), AV In (Cinch), Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Digital Audio Out (SPDIF) (optisch)



Lieferumfang: Smart-TV, Standfüße inkl. Schrauben, Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, Garantiekarte



Abmessungen (B x H x T) / Gewicht:

ca. 124,5 x 73 x 8,2 cm / ca. 12,8 kg (ohne Füße)

ca. 124,5 x 78 x 25 cm / 13,1 kg (mit Füßen)

Abstand zwischen den Füßen: ca. 94 cm



