Battlefield 6: EA bestätigt Entwicklung und Termin

Michael Söldner

„Battlefield 6“ erscheint Ende 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie den PC und soll riesige Schlachten ermöglichen.

Vergrößern Viele Spieler hoffen auf ein aktuelles Setting wie in "Battlefield 4" © battlefield.com

Im November 2018 erschien mit dem im Zweiten Weltkrieg verorteten „Battlefield 5“ der letzte Ableger von EAs beliebter Multiplayer-Shooter-Reihe. Nun hat Electronic Arts die Gerüchte um die Entwicklung von „Battlefield 6“ endlich offiziell bestätigt. Auf einer Telefonkonferenz zum Quartalsergebnis teilte Firmenchef Wilson mit, dass man mit dem nächsten „Battlefield“-Teil die Markenzeichen wie Zerstörung, Handlungsfreiheit der Spieler, Waffen und Fahrzeuge auf ein neues Niveau hieven wolle. Im Frühjahr wolle man weitere Details zum neuen „Battlefield“-Ableger bekannt geben, die Veröffentlichung sei für das Herbst- bzw. Weihnachtsgeschäft 2021 geplant.

Damit werden wohl erstmals in der Reihe Gefechte mit mehr als 64 Spieler möglich. Insider rechnen sogar mit Kämpfen zwischen 128 Spielern auf dem Schlachtfeld zur gleichen Zeit. Die Entwicklung komme ebenfalls gut voran. Finanzchef Blake Jorgensen erklärt, dass die Arbeiten schon weiter vorangeschritten seien als bei früheren Produkt-Zyklen. Als Ergebnis stünde die erste „feature complete“-Version so früh wie noch nie in der Seriengeschichte zuvor kurz vor der Fertigstellung. Dies bedeutet, dass bald alle Funktionen integriert wurden, danach folgen Produkttests und Qualitätssicherung. Das Team habe laut Wilson alle Ziele noch vor dem internen Zeitplan erreicht. „Battlefield 6“ erscheint für die aktuellen Konsolen Xbox Series X/S, die Playstation 5 und den PC. Doch auch für die betagten Konsolen Xbox One und Playstation 4 soll es eine Version geben. Obwohl man auf die beschränkten Fähigkeiten der alten Konsolen Rücksicht nehmen muss, würden alle Features der neuen Konsolen-Generation ausgenutzt.

