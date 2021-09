Battlefield 2042: Beta-Termin und Systemanforderungen

Michael Söldner

Publisher EA hat nach längerer Funkstille endlich den Termin für die offene Multiplayer-Beta von „Battlefield 2042“ verraten.

Vergrößern Battlefield 2042 lässt sich Mitte Oktober unverbindlich ausprobieren. © battlefield.com

Entwickler DICE und Publisher Electronic Arts wollen interessierten Spielern im Zeitraum vom 8. bis 10. Oktober die Möglichkeit bieten, sich den Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ im Rahmen einer offenen Beta genau anzuschauen. Der Preload soll schon am 5. Oktober möglich sein. Abonnenten von EA Play und Vorbesteller des Spiels dürfen schon am 6. Oktober spielen. Am 8. Oktober um 9 Uhr dürfen dann auch alle anderen Interessierten einen Blick auf „Battlefield 2042“ werfen. Wann genau die Beta endet, steht noch nicht fest: Auf dem Youtube-Kanal ist vom 9. Oktober die Rede. Im Battlefield-Briefing wird hingegen der 10. Oktober als Ende genannt.

In der Beta enthalten ist der Eroberungs-Modus auf der Karte Orbital. Hier können Spieler aus den vier Spezialisten Boris, Casper, Falck und Mackay wählen. In der Beta gesammelte Fortschritte lassen sich leider nicht ins finale Spiel übernehmen. Stattdessen soll die offene Beta als erster Eindruck dienen. Dafür hat EA eine große Auswahl an Waffen, Fahrzeugen und Gadgets freigeschaltet. Beschränkt ist die offene Beta jedoch letztlich durch die hohen Systemanforderungen: Mindestens 8 GB Grafikspeicher werden empfohlen. Dazu sollten mindestens 8 bis 16 GB RAM im Rechner erbaut sein. Als minimale CPU-Anforderung wird bei AMD ein Sechskern-Prozessor genannt, im Intel-Lager soll hingegen der Vierkerner Core i5-6600K aus dem Jahre 2015 genügen. Offenbar gibt es in „Battlefield 2042“ keine Raytracing-Effekte. Stattdessen werden nur Reflex und DLSS unterstützt. Im Falle von DLSS müssen Spieler aber noch bis zum Release am 19. November warten. So soll bereits eine GTX 1050 Ti oder eine RX 560 zum Spielen genügen.







Battlefield 2042: Entwickler verschiebt Release auf November