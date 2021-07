Battlefield 1 und Battlefield 5 gratis bei Amazon Prime

Michael Söldner

Mitglieder von Amazon Prime können sich ab sofort „Battlefield 1“ gratis herunterladen, danach folgt „Battlefield 5“.

Vergrößern "Battlefield 1" und "Battlefield 5" sind Teil von Prime Gaming und für Abonnenten kostenlos. © battlefield.com

Mit „Battlefield 3“ und „Battlefield 4“ konnten sich Mitglieder von Amazon Prime über Prime Gaming bereits zwei Spiele der beliebten Ego-Shooter-Reihe kostenlos herunterladen. Nun hat Amazon bekannt gegeben, dass sich auch der Erste-Weltkriegs-Shooter „Battlefield 1“ ab sofort über Prime Gaming ohne Mehrkosten herunterladen lässt. Wer noch nie Prime-Kunde war, kann das Spiel auch über eine einmonatige Gratis-Mitgliedschaft ergattern. Alternativ kostet Prime 7,99 Euro im Monat. Der Download von „Battlefield 1“ für Prime-Kunden sei bis zum 4. August 2021 möglich. Im Rahmen der Aktion erhalten Spieler einen Origin-Key der Standard Edition. Das bereits 2016 veröffentlichte Spiel könnte durch diese Aktion wieder neue Spieler bekommen.

Prime-Mitgliedschaft jetzt 30 Tage kostenlos testen



Wer lieber mit moderneren Waffen in die Schlacht ziehen möchte, muss nur bis zum 2. August warten. Ab diesem Tag soll Prime Gaming auch den aktuellsten Ableger „Battlefield 5“ enthalten. Hier haben Prime-Spieler bis zum 1. Oktober Zeit, sich das Spiel ohne Mehrkosten herunterzuladen. Der 2018 veröffentlichte Multiplayer-Shooter zieht den Spieler in die Wirren des Zweiten Weltkriegs, kam bei Fans aber nicht so gut weg wie der Vorgänger. Wer sich eher für entspanntere Spiele interessiert, der sollte ebenfalls einen Abstecher in die Angebote von Prime Gaming unternehmen: Aktuell findet sich dort mit „The Secret of Monkey Island: Special Edition“ die Neuauflage eines Adventure-Klassikers. Auch die Lucas-Arts-Spiele „Indiana Jones and the Fate of Atlantis“ und „Sam & Max: Hit the Road“ sollen in den nächsten Wochen gratis angeboten werden.

