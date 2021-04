Bastler lässt C64 nach Bitcoins schürfen - im 8-Bit-Tempo

Panagiotis Kolokythas

Ein Bastler demonstriert, wie man auch mit einem C64 nach Bitcoins schürfen kann. Vorausgesetzt die Zeit spielt keine Rolle.

Vergrößern Auch mit einem C64 können Bitcoins geschürft werden © Youtube / 8-Bit Show And Tell

Bitcoin-Mining ist in aller Munde und ein Bastler beweist, dass sich auch mit einem knapp 40 Jahre alten C64 aus dem Jahre 1982 die Bitcoins geschürft werden können. Der auf Retro-Videos spezialisierte Youtube-Kanal "8-Bit Show and Tell" präsentiert das Ergebnis der erfolgreichen Mühe in einem kürzlich veröffentlichten Video.

Dazu hat der Entwickler das Programm "Bitcoin Miner C64" geschrieben, welches hier auf Github verfügbar ist. Und ja: Etwas schummeln musste auch sein, denn der C64 muss ja irgendwie über eine Verbindung mit dem Internet die Daten zum Bitcoin-Mining erhalten. Dazu ist der C64 mit einem Windows-10-Laptop verbunden, wobei letzterer eine Internet-Verbindung besitzt, um die Bitcoin-Blöcke, die gelöst werden müssen, aus dem Internet zum C64 und wieder zurückschicken zu können.

Sind die Voraussetzungen geschaffen, kommt der mit 1 Megahertz getaktete 8-Bit-Prozessor im C64 (MOS 6510) auf eine Schürfgeschwindigkeit - also Hashrate - von 0,3 Hash pro Sekunde (H/s). Zum Vergleich eine RTX 3080 kommt auf etwa 100 Megahash pro Sekunde.

Unterm Strich wird in der Praxis aber bewiesen, dass sich nach einem Gameboy (0,8 Hashes pro Sekunde) auch ein C64 zum Bitcoin-Mining eignet. Würde man aber Geld verdienen wollen, bräuchte man viel, viel Zeit: So in knapp einer Milliarde Jahre hätte man wohl ein paar Euro zusammen...

Wie Sie auf einem PC deutlich schneller Bitcoin minen können, erläutern wir ausführlich in diesem Beitrag . Ein chinesischer Hersteller bringt mit dem Antminer E9 in Kürze ein Krypto-Mining-Monster auf den Markt, welches auf 3 Gigahashes pro Seklunde kommt und damit so schnell wie 32 miteinander vernetzte 32 RTX-3080-GPUs ist.

