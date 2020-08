Baldur's Gate 3: Early Access ab 30. September

René Resch

Wie Larian nun bekanntgab, wird es zum Rollenspiel-Giganten Baldur's Gate 3 ab dem 30.9.2020 einen Early Access geben.

Entwickler Larian-Games hat nun einen Early-Access-Termin für seinen kommenden Rollenspiel-Hit „Baldur's Gate 3“ genannt. Käufer sollen so ab dem 30. September 2020 einen frühen Teil des Spiels ausprobieren können. Das Feedback der Fans soll dann in das finale Produkt mit einfließen. Das gaben die Larian Studios in Ihrem "Panel from Hell"-Livestream bekannt.



Die ursprünglich für August 2020 geplante Early-Access-Phase konnte von Larian, aufgrund der schwierigen Umstände nicht eingehalten werden. Im Vergleich zur damaligen Early-Access-Fassung von „Divinity: Original Sin 2“ soll die von BG3 deutlich umfangreicher ausfallen. Der Entwickler spricht von etwa 80 Kämpfen und 46.000 Dialogzeilen, bei Divinity 2 waren es noch 22 Kämpfe und 17.600 Dialogzeilen. Weiterhin wird man zwischen 5 vorgefertigten Helden wählen können oder einen eigenen Charakter erstellen. Und auch der geplante Co-op-Modus, für bis zu vier Spielern steht in der Early-Access-Fassung zur Verfügung.

Die Early-Access-Fassung wird vorerst nur über PC und Google Stadia spielbar sein. Erscheinen wird das Spiel dann für PC, Stadia, PS4 und Xbox One.

