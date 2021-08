Bahn streikt: Das müssen Sie jetzt wissen

Panagiotis Kolokythas

Die Deutsche Bahn wird von den GDL-Lokführern bestreikt. Das müssen Reisende jetzt darüber wissen.

Vergrößern Viele Fernzüge der Deutschen Bahn fallen während dem GDL-Streik aus © Akhenaton Images / Shutterstock.com

Der Streit zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Die bei der GDL organisierten Lokführer treten in den Streik, nachdem 95 Prozent der Mitglieder in einer Urabstimmung dafür gestimmt hatten. "Während sich die Führungskräfte mit Altersversorgungssystemen bis zu 20.000 Euro monatlich genehmigen, sollen den Lokomotivführern von ihren 150 Euro Betriebsrente auch noch 50 Euro weggenommen werden", erklärte GDL-Chef Claus Weselsky am Dienstag. Die Eisenbahner seien "wütend", auf die von der Deutschen Bahn verordnete Minusrunde. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den Streik.



Wann beginnt der Bahn-Steik?

Beim Güterverkehr beginnt der Streik bereits am Dienstagabend, 10. August 2021, ab 19 Uhr. Im Personenverkehr und der Infrastruktur streiken die GDL-Mitglieder ab dem 11. August, 2 Uhr morgens. Der Streik wird dann am Freitagmorgen, 13. August, um 2 Uhr beendet.

Welche Auswirkungen hat der Streik auf den Bahnverkehr?

Die Deutsche Bahn hat bereits angekündigt, dass ab Mittwoch, 11. August 2021, 2 Uhr und bis zum Streikende etwa 75 Prozent der Fernverkehrszüge nicht fahren werden. Außerdem werde es auch Einschränkungen im Nahverkehr geben. Priorisiert werden sollen besonders stark genutzte Verbindungen, etwa in Berlin, der Rhein-/Ruhr-Region, zwischen Hamburg und Frankfurt am Main und Anbindungen zu wichtigen Bahnhöfen und Flughäfen. Das Ziel sei es, auch während des Streiks auf ausgewählten Hauptachsen ein zweistündliches Angebot aufrechtzuerhalten.

Welche Züge fahren überhaupt?

Allen Reisenden bietet die Bahn seit Dienstag (10.8.), 15 Uhr einen Ersatzfahrplan für den Fern- und (später auch den) Nahverkehr auf bahn.de und der App DB Navigator an. Dort kann kontrolliert werden, ob der gewünschte Zug überhaupt zum benötigten Zeitpunkt fährt und ob und welche Alternativen es gibt.



Ersatzfahrpläne gibt es auch für den Regional- und S-Bahnverkehr. Dabei gehe es vor allem darum, den Schülern und Berufspendlern ein Grundangebot anzubieten. Die Anzahl der angebotenen Züge werde je nach Region stark schwanken. Welche Züge genau fahren, wird den Fahrplan-Informationsmöglichkeiten nach und nach hinzugefügt.

Ab sofort verfügbar: Die Deutsche Bahn bietet eine kostenlose Streikhotline an, über die Informationen zu Reisemöglichkeiten verfügbar sind. Die Rufnummer lautet: 08000 99 66 33.

Sollte man während des Streiks mit der Bahn fahren?

Die Bahn weist darauf hin, dass trotz des Ersatzfahrplans den Reisenden keine Garantie gegeben werden könne, dass sie wie gewünscht an ihr Ziel kommen. Daher sollten nur zwingend erforderliche Reisen angetreten werden. Alle anderen Reisepläne sollten möglichst verschoben werden.

Was passiert mit gekauften Tickets?

Alle Fahrkarten des Fernverkehrs, die für den 11. bis einschließlich den 13. August gebucht sind, behalten ihre Gültigkeit bis einschließlich dem 20. August. Alle Zugbindungen bei Sparpreisen und Super Sparpreisen sind in der Zeit aufgehoben. Für alle Weiterfahrten können auch andere Züge genutzt werden.

Außerdem können auch alle Fahrkarten kostenfrei erstattet werden. Weitere Informationen hierzu erhalten die Bahn-Kunden auf der Website www.bahn.de/sonderkulanz.

Was fordert die GDL?

Die GDL fordert den Abschluss eines Tarifvertrags mit einem Entgeltplus von 1,4 Prozent zum 1. April 2021. Die Mitglieder sollten mindestens aber 50 Euro mehr erhalten und eine Corona-Beihilfe von 600 Euro im Jahr 2021. Zum 1. April 2022 solle es dann eine weitere lineare Erhöhung von 1,8 Prozent für die Mitglieder geben. Als "unabdingbar" wird die Fortsetzung der betrieblichen Altersversorgung und damit der Erhalt der Kleinstrenten für alle Eisenbahner bezeichnet.

Was sagt die Deutsche Bahn zum GDL-Streik?

Der DB-Personalvorstand Martin Seiler bezeichnet den kurzfristig angekündigten Streik als "unnötig und völlig überzogen". Die "GDL-Spitze" eskaliere den Konflikt zur Unzeit. Es gelte sich an den Verhandlungstisch zu setzen und nicht die Bahnkunden zu belasten. Insbesondere wird kritisiert, dass die GDL den Bahnkunden nicht ausreichend Vorlauf gegeben habe, um sich auf den Streik vorzubereiten.

"Gerade jetzt, wenn die Menschen wieder mehr reisen und die Bahn nutzen, macht die GDL-Spitze den Aufschwung zunichte, den wir in Anbetracht der massiven Corona-Schäden dringend brauchen", so Seiler. Seitens der Bahn halte man eine Einigung mit der GDL weiterhin für möglich, wenn wieder verhandelt wird.

Das letzte Angebot der Bahn an die GDL lautete: Lohnerhöhungen von insgesamt 3,2 Prozent in zwei Schritten (1,5 Prozent zum 1. Januar 2022 und 1,7 Prozent zum 1. März 2023) mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2024. Außerdem habe die Bahn auch einen zusätzlichen Kündigungsschutz, tausende Neueinstellungen und eine "branchenführende" Altersvorsorge angeboten.