Hans-Christian Dirscherl

Nur noch bis 16. August verkauft die Bahn AG Tickets für ICE, IC unf EC ab 17,50 Euro. Dabei ist aber einiges zu beachten.

Vergrößern Bahn: ICE-Tickets ab 17,50 Euro für kurze Zeit © NickolayV/Shutterstock.com

Die Bahn AG verkauft online „Super Sparpreis- und „Sparpreis-Tickets“ besonders günstig. Die Preise beginnen bei 17,50 Euro in der 2. Klasse in einem Fernzug. Allerdings nur für bestimmte Kunden und nur für bestimmte Strecken.



Sie finden die Sparangebote der Bahn AG hier. Dabei gilt es aber zu beachten, dass die „Super Sparpreis- und Sparpreis-Tickets“, wie die Fahrscheine von der Bahn AG genannt werden, exklusiv nur Besitzern einer BahnCard oder einer BahnBonus Card angeboten werden. Diese Karten müssen bei der Kontrolle im Zug vorgezeigt werden.



Zudem gibt es die Super Sparpreis- und Sparpreis-Tickets nur noch bis 16. August 2020. Obendrein bietet die Bahn die Super Sparpreis- und Sparpreis-Tickets keineswegs für alle Strecken und für alle Uhrzeiten an. Sondern nur für bestimmte Fahrten. Die Bahn umschreibt das so: „Bei den genannten BahnBonus Sparpreisangeboten handelt es sich um kontingentierte Angebote, die an Tagen bzw. auf Verbindungen mit erwartungsgemäß sehr hohem Reiseaufkommen nur sehr begrenzt oder gar nicht angeboten werden können. Das Angebot ist erhältlich, solange der Vorrat reicht. Es kann daher vorkommen, dass Ihre gewünschte Verbindung mit den BahnBonus Sparpreisangeboten nicht mehr buchbar ist. Bitte prüfen Sie in diesem Fall alternative Tage und Uhrzeiten. Die Preise steigen mit zunehmender Auslastung des Zuges.“



Die „Super Sparpreis- und Sparpreis-Tickets“ scheinen also durchaus einen gewissen Lockvogel-Charakter zu besitzen. Aber für Besitzer einer Bahncard/Bahn-Bonus-Card lohnt sich trotzdem, auf der gewünschten Strecke nach diesen besonders günstigen Angeboten zu suchen. Denn: „Sie können Tickets 6 Monate im Voraus (jeweils ab dem Fahrplanwechsel im Juni und Dezember) bis kurz vor Abfahrt buchen.“



Die Preise für die „Super Sparpreis- und Sparpreis-Tickets“ beginnen laut Bahn bei 17,50 Euro. Die Tickets gelten für eine einfache Fahrt im innerdeutschen Fernverkehr der DB (ICE, IC/EC).



Zusätzlich können Sie die Züge des Nahverkehrs (RE, RB, IRE, S-Bahn) nutzen, wenn Sie diese bei der Buchung angeben. Falls Sie auch eine Rückfahrt benötigen, müssen Sie diese separat buchen. Sie können bei Ihrer Buchung bis zu vier weitere Erwachsene auswählen, die ebenfalls den „Super Sparpreis“ bekommen, aber nicht unbedingt eine Bahncard besitzen müssen.



Alle Details und Einschränkungen zu diesem nur noch bis 16. August gültigen Angebot finden Sie hier .