PDF-Konverter gratis: Wir verschenken die Vollversion!

Wir schenken Ihnen die Vollversion von PDF Conversa in der neuen Version 3.0. Schnell zugreifen: Das Angebot gilt nur für kurze Zeit.

An diesem Wochenende verschenken wir eine tolle Vollversion: Es lohnt sich also täglich auf pcwelt.de vorbeizuschauen! Am 26. und 27. Juni 2021 erhalten Sie gratis die Vollversion von Ascomp PDF Conversa in der erst kürzlich erschienenen neuen Version 3.0! Der Wert: 20 Euro.



Bei der Installation ist eine kurze Registrierung mit einer gültigen Mail-Adresse notwendig. Nach Bestätigung der Mail-Adresse erhalten Sie per Mail die Anweisungen, wie Sie die Vollversion über Ihr Ascomp-Kundenkonto komplett herunterladen und aktivieren können.



Hinweis: Die Vollversionen sind für mindestens 48 Stunden (am 26. + 27. Juni) kostenlos erhältlich. Die Aktion endet, sobald die Download-Links oben nicht mehr aktiv bzw. anklickbar sind.

Informationen zur Gratis-Vollversion Ascomp PDF Conversa (Version 3.0):

Ob Sie PDF-Dokumente in das Word-Dateiformat DOC/RTF oder Word-Dokumente nach PDF umwandeln möchten - PDF Conversa liefert die nötigen Hilfsmittel. Sie können mit dem Tool jedes PDF in das Word-eigene Dateiformat DOC oder RTF konvertieren. Die zum Grundlayout gehörenden Grafiken, Tabellen und Schriften bleiben unverändert erhalten. Auch passwortgeschützte Dokumente können problemlos umgewandelt und in Word weiterbearbeitet werden.

Umgekehrt geht es natürlich auch: PDF Conversa wandelt Ihr Word-Dokumente in das PDF-Format um. Auf Wunsch auch mit einem Passwort oder besonderen Schriftarten direkt in der PDF-Datei. Das Tool komprimiert auch Texte und Sie können die Bildqualität der enthaltenen Grafiken festlegen,

Geben Sie Ihre Dokumente im Wunschformat weiter oder bearbeiten Sie vorhandene Dokumente im bevorzugten Dateiformat - PDF Conversa erledigt die Umwandlung mit nur einem Klick.

Neu in der Version 3.0: