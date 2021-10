Back to University: Starke Rabatte für junge Leute bei O2

Michael Rupp

Ohne vernünftiges Laptop geht heute an der Uni gar nichts. Da kommt die „Back to University“-Aktion von O2 gerade recht: Der Provider macht das bei Studenten beliebte Macbook Pro 13 im Aktionspaket mit einem rabattierten 60-GByte-Datentarif locker finanzierbar. Auch das iPhone 13 Pro gibt’s mit Bundle-Rabatt.

Sponsored Post Vergrößern O2 macht das bei Studenten beliebte Macbook Pro 13 im Aktionspaket mit einem rabattierten 60-GByte-Datentarif locker finanzierbar. © Apple

Zum Start ins neue Semester hat O2 einige lohnende Sonderangebote für Studierende zusammengestellt. Highlight ist das iPhone 13 Pro mit 128 GB zusammen mit einem 20 GB-Handytarif.

O2 Rabatte für Studierende

iPhone 13 Pro mit Studierendenrabatt

Aufgepasst: Für das Apple iPhone 13 Pro mit 128 GB hat O2 ein „Back to University“-Sparangebot für junge Leute bis 29 Jahre geschnürt. Entscheiden Sie sich für Ihre Wunschmonatsraten und zahlen Sie im Tarif O2 Free M mit 20 GB monatlich:

24 Raten: 69,49 Euro (19,99 Euro ab 25. Monat)

36 Raten: 52,99 Euro

48 Raten: 44,74 Euro (54,74 Euro ab 37. Monat)

Hier geht’s zum O2-Angebot für Studierende für das iPhone 13 Pro

Um den Nachlass zu erhalten, müssen Sie weiter unten auf der Produktseite unter "Kundenprofil" auf den Button "Junge Leute" klicken. Dann ändert sich der monatliche Grundpreis entsprechend.

iPhone 13 vorgestellt: Modelle, Features, Preise & Design im Überblick

Auch das Macbook Pro (M1) mit 256 GB Datenspeicher und bis zu 20 Stunden Batterie-laufzeit gibt es im Angebot. Im Bundle mit dem extrem gut ausgestatten Datentarif O2 my Data L mit 60 GB finanzieren Sie Ihr neues Macbook Pro in 24, 36 oder 48 handlichen Monatsraten.



Macbook Pro 13 M1 mit 60 GB Datentarif ab 44,99 Euro pro Monat

Macbook Pro 13 M1 im Praxistest: Schnell wie noch nie

So günstig ist das Macbook Pro 13

Das zahlen Studierende (junge Leute bis 29 Jahre) bei O2 für Apples schnelles, kompaktes und ausdauerndes Super-Laptop mit Datentarif O2 my Data L 60 GB. Hinweis: Derzeit erhalten aber auch alle Neukunden und O2-Bestandskunden über 29 Jahre den Rabatt mit einer Gesamtersparnis von 360 Euro.



24 Monatsraten: 74,99 Euro monatlich

36 Monatsraten: 54,99 Euro monatlich (69,99 Euro ab 25. Monat)

48 Monatsraten: 44,99 Euro monatlich (59,99 Euro ab 25 Monat)

O2 berechnet für die Ratenzahlung des Macbook Pro 13 keine Zinsen. Sie zahlen für die Hardware am Ende immer 1.441 Euro und keinen Cent mehr – egal ob Sie sich für 24, 36 oder 48 Raten entscheiden. Da macht die Sofortzahlung wirtschaftlich keinen Sinn, denn der Einmalpreis bei O2 beträgt ebenfalls 1.441 Euro. Der niedrige Monatspreis im Angebot schont den Geldbeutel und lässt Ihnen mehr Spielraum bei der Finanzierung Ihres Studiums.

Hier geht’s zum O2-Angebot für Studierende für das Macbook Pro 13

So funktioniert der „Back to University“-Rabatt

Unrabattiert zahlen Sie für den Highspeed-Tarif O2 my Data L mit 60 GB und 4G LTE/5G 29,99 Euro monatlich. Im „Back to University“-Bundle mit dem Macbook Pro 13 kommen Sie durch die Spezialrabattierung (24 Monate x 15 Euro) mit effektiv 14,99 Euro in den ersten 24 Monaten weg. Mit dem gigantisch großen 60 GB Inklusiv-Datenvolumen arbeiten, surfen und streamen Sie mit Ihrem Macbook Pro 13, wo immer Sie möchten.



Tipp: O2 bietet den Rabattvorteil für junge Leute bis 29 Jahre auch für andere Handy- und Datentarife an. Achten Sie auf die „Junge Leute“-Option.

Coole Sache: Der Junge-Leute-Nachlass auf den Tarifgrundpreis bleibt über die 24 Monate Mindestvertragslaufzeit bestehen, auch wenn Ihr Junge-Leute-Status zwischenzeitlich wegfällt. Wer auf seinen 29. Geburtstag zusteuert, sollte sich mit dem Vertragsabschluss also sputen, um sich z.B. das iPhone 13 Pro mit voller Rabattausnutzung zu sichern.

An Einmalkosten fallen unabhängig von der Ratenlaufzeit 45,98 Euro an – 39,99 Euro Anschlusspreis, 1 Euro für das Gerät und 4,99 Euro für den Versand.

Profitieren Sie beim O2-Angebot von diesen Kundenschutzfunktionen: