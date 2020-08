Back to School: Surface-Geräte zu Top-Preisen im Microsoft-Store

René Resch

Im offiziellen Microsoft-Store läuft aktuell die Back-to-School-Aktion mit Angeboten auf Surface-Geräte, Microsoft 365 und mehr.

Vergrößern Back to School: Surface-Geräte zu Deal-Preisen im Microsoft-Store © Microsoft

Im Microsoft Online-Store läuft aktuell die „Back to School“-Aktion. Bei den Angeboten können Sie bei Produkten wie etwa dem Surface Pro 7, dem Surface Laptop 3 und anderen Produkten bis zu 285 Euro sparen. Die Highlights der Aktion haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Surface Go 2 Essentials Bundle

In diesem Bundle erhalten Sie das Surface Go 2, ein Type Cover in der Farbe Ihrer Wahl und 1 Jahr Microsoft 365. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit bei Zubehörprodukten zu sparen. Das Bundle erhalten Sie aktuell für 546,60 statt 613 Euro.

Surface Go Essentials Bundle ab 546,60 Euro



Surface Pro 7 Essentials Bundle

Für eine kurze Zeit haben Sie die Möglichkeit beim Kauf eines Surface-Pro-7-Starterpakets mit Type-Cover und Microsoft 365 ordentlich zu sparen. Bei dem "Back-to-School"-Deal sparen Sie bis zu 167 Euro.



Surface Pro 7 Essentials Bundle ab 1041,79 Euro

Surface Laptop 3 mit Microsoft 365

Das Bundle bestehend aus Surface Laptop 3 und der Jahreslizenz von Microsoft 365 erhalten Sie aktuell zum Schnäppchenpreis. Aktuell können Sie bei dem Bundle mit hinzugefügtem Zubehör bis zu 149 Euro sparen.



Surface Laptop 3 Essentials Bundle ab 1048 Euro

Surface Pro X Essentials Bundle

Auch das Surface Pro X erhalten Sie aktuell im Bundle zum Vorteilspreis. Im Bundle enthalten ist das Surface Pro X selbst, ein passendes Keyboard sowie eine Jahreslizenz von Microsoft 365. Rabatte gibt es aber auch auf weiteres Zubehör wie dem Surface Slim Pen. Sie sparen bei dem Bundle-Angebot bis zu 180 Euro.

Surface Pro X Essentials Bundle ab 1154,79 Euro



Surface Book 3 Essentials Bundle

Das Bundleangebot bestehend aus Surface Book 3 sowie der Jahreslizenz von Microsoft 365 erhalten Sie aktuell zum Schnäppchenpreis - Sie sparen bis zu 270 Euro.

Surface Book 3 Essentials Bundle ab 1698 Euro



Weitere Angebote im Microsoft-Store

Im Microsoft-Store gibt es aktuell noch viele andere Back-to-School-Deals zu entdecken. So gibt es weitere Schnäppchen-Angebote zum Surface Go 2, Surface Pro X oder dem Surface Studio 2. Schauen Sie doch mal auf der offiziellen Aktionsseite von Microsoft vorbei:



Weitere Back-to-School-Deals im Microsoft Store

Alle Bestellungen erhalten Sie außerdem versandkostenfrei, mit einem 30-Tage-Rückgaberecht. Bitte beachten Sie: Alle Angebote sind nur gültig solange der Vorrat reicht.

