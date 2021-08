René Resch

Im offiziellen Microsoft-Store läuft aktuell die "Back to School"-Aktion mit tollen Deals wie Surface-Produkten oder dem Xbox Game Pass.

Vergrößern Back-to-School-Aktion mit tollen Deals im Microsoft-Store © Microsoft

Auch im offiziellen Microsoft-Store läuft aktuell eine der beliebten "Back-to-School"-Aktionen. Hier finden Sie momentan einige Surface-Geräte und weitere Produkte und Services zu deutlich reduzierten Preisen. Darunter etwa das Surface Go 2, Surface Duo oder dem Surface Laptop Go. Weiterhin erhalten Schüler, Studierende, Eltern sowie Lehrkräfte einen Rabatt von bis zu 10 Prozent - so sparen Sie gleich doppelt.

"Back to School"-Deals aus dem offiziellen Microsoft Store

Einige der besten Deals haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Mit dem "Surface Laptop Go" haben Sie das perfekte Laptop für den Uni-Einsatz. Es ist der leichteste Surface Laptop mit einem 12,4-Zoll-Display und einfach zu transportieren. Es ist perfekt für konzentriertes, produktives Arbeiten und für den täglichen Einsatz. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden hält das es den ganzen Tag durch. Egal, ob an der Uni, in der Schule oder unterwegs - das "Surface Laptop Go" ist das perfekte All-in-one-Laptop.

Auch Gamer kommen nicht zu kurz

Die Spiele-Flatrate "Xbox Game Pass Ultimate" gibt es für Neukunden im ersten Monat aktuell für nur 1 Euro statt 12,99 Euro - ein toller Deal also um den Dienst zu testen. In der Ultimate-Variante des Dienstes sind Xbox Live Gold, EA Play sowie unbegrenzter Zugriff auf über 100 Konsolen- und PC-Games inbegriffen. Weiterhin können Xbox-Game-Studio-Titel am Veröffentlichungstag gespielt werden. Der Dienst kann dabei jederzeit gekündigt werden. Wenn Sie den Dienst also nur testen wollen, kommen keine Folgekosten bis auf die Anmeldegebühr von einem Euro auf Sie zu.

