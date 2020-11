René Resch

Beim Online-Marktplatz Back Market erhalten Sie jeden Tag Dealpreise, egal ob Black Friday oder nicht. Generalüberholte Produkte zu Top-Preisen mit 36 Monate Garantie und einem 30-tägigen Rückgaberecht.

Anzeige Vergrößern Back Market: Nachhaltige Alternativen zum Black Friday Einkaufswahnsinn © Back Market

Sich ein gebrauchtes, statt einem Neugerät zu kaufen, lohnt sich nicht nur preislich, sondern ist auch ziemlich nachhaltig. Indem Sie einem gebrauchten Gerät zu einem zweiten Leben verhelfen, schonen Sie auch die Umwelt, da benötigte Materialien optimal genutzt werden. Aber wie sieht es mit der Funktionalität aus?

Das Gebraucht-Gerät sollte wie ein neuwertiges funktionieren. Bei Gebraucht-Käufen von Privatpersonen haben Sie keinerlei Sicherheit, dass das gekaufte Gerät auch tadellos funktioniert. Zudem erhalten Sie auch keinerlei Garantie auf Ihren Kauf. Und genau hier kann der Online-Marktplatz Back Market glänzen.

Ihre Wunschprodukte zu Top-Preisen - Refurbished mit 36 Monaten Garantie

Bei Back Market werden gebrauchte Geräte durch zertifizierte Partner wieder instandgesetzt. Die verschiedenen Händler lassen dabei die Gebraucht-Geräte auf Herz und Nieren prüfen und reparieren oder ersetzen defekte Teile. Die wiederaufbereiteten Geräte sollten dann tadellos wie ein Neugerät funktionieren, allerdings werden Sie, je nach Gebrauchsspuren, zu deutlich günstigeren Preisen verkauft. Ihr Gerät erhalten Sie quasi frisch aus der Werkstatt.

Auf dem Marktplatz können Sie dann Ihr Wunschgerät aus fünf verschiedenen Optionen wählen. Von „wie neu“ ohne Kratzer bis hin zu „Stallone“ mit deutlichen Gebrauchsspuren. Wenn Ihnen also ein paar Kratzer oder Gebrauchsspuren am Gerät egal sind, können Sie deutlich sparen und schonen dabei auch noch die Umwelt. Nach der Auswahl werden Ihnen verschiedene Händler angezeigt, über die Sie Ihr wiederaufbereitetes Gerät kaufen können.



Auf das gekaufte Refurbished-Gerät erhalten Sie eine 36-Monate-Garantie sowie ein 30-tägiges Rückgaberecht – wenn Sie mit dem Gerät also nicht zufrieden sind, schicken Sie es einfach, ohne jegliche Angabe von Gründen, wieder an den Händler zurück. Bei Back Market erhalten Sie also eine längere Garantie und ein längeres Rückgaberecht als bei einem Kauf von Neuware.

Wenn schon "Black Friday", dann nachhaltig!

Gerade der Einkaufswahnsinn zum „Black Friday“ schadet der Umwelt. Hier werden Tonnen an wertvollen Ressourcen in Neugeräten verschwendet. Teils großartig erhaltene Gebraucht-Geräte landen auf dem Müll. Auf dem Marktplatz Back Market kaufen Sie verschiedene Refurbished-Geräte ebenfalls zu Angebotspreisen und das an 365 Tagen im Jahr. Wenn Sie also ein Herz für Ihre Umwelt haben und trotzdem etwas zur Black-Friday-Zeit kaufen möchten, dann zumindest nachhaltig.



Einige der verschiedenen wiederaufbereiteten Geräte, zu großartigen Deal-Preisen finden Sie hier in der Übersicht:

Apple iPhone 11 © Back Market Apples iPhone 11 erhalten Sie mit 64 Gigabyte Speicherplatz bei Back Market Refurbished und zertifiziert in verschiedenen Farben zu Preisen ab 571,40 Euro. bei Back Market ab 571,40 statt 661,85 Euro



Apple iPad Pro 9,7" (2016) © Back Market Apples iPad Pro in der WiFi-Variante mit 9,7 Zoll und 32 Gigabyte Speicherplatz gibt es generalüberholt bei Back Market bereits ab 297 Euro. Auswählen können Sie dabei aus verschiedenen Farben.

bei Back Market ab 297 statt 689 Euro

Beats Solo 3 Wireless © Black Market Auf dem Marktplatz finden Sie verschiedene Refurbished-Beats-Kopfhörer wie etwa die Beats Solo 3, Solo 2, Urbeats oder Powerbeats zu unschlagbaren Deal-Preisen. Als Beispiel die Beats Solo 3 Wireless ab 158,61 statt dem Neupreis von 279 Euro. bei Black Market ab 158,61 statt 279 Euro



Sony Playstation 4 © Back Market Auf dem Marktplatz finden Sie auch Spielekonsolen wie etwa die Playstation 4. Hier ein Beispielangebot für die 1-TB-Variante der PS4 inklusive dem Spiel "Call of Duty: Black Ops 3" für nur 288 Euro. bei Back Market ab 288 statt 399 Euro



MacBook Air 11" (2011) © Back Market Bei Back Market erhalten Sie auch beliebte Macbooks. So beispielsweise das Macbook Air mit 11 Zoll Display, Core i5, 4 GB RAM und 64 GB SSD zum Preis von nur 439 Euro - 48 Prozent günstiger als ein Neukauf. bei Back Market für 439 statt 850 Euro





Viele weitere Angebote auf Back Market

Das waren nur ein paar der zahlreichen Angebote an Refurbished-Geräten. Auf der Back-Market-Webseite finden Sie dutzende weitere Geräte wie etwa Smartphones, Tablets, PCs, Notebooks, Konsolen, TVs, Kameras, Drohnen und vieles mehr.

