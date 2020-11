Back Market: Nachhaltig einkaufen statt "Black Friday"-Einkaufswahn

René Resch

Beim Online-Marktplatz Back Market erhalten Sie Refurbished-Geräte, wie etwa Notebooks, Macbooks oder Convertibles zu Deal-Preisen - das ganze Jahr, egal ob Black Friday oder nicht. Dabei erhalten Sie eine Garantie über 36 Monate und ein längeres Rückgaberecht. Kaufen Sie dieses Jahr lieber nachhaltig ein, entlasten unsere Umwelt und trotzen dem Black-Friday-Einkaufswahnsinn.

Wenn Sie einem gebrauchten Gerät, wie etwa einem gebrauchten Laptop, eine zweite Chance schenken, lohnt sich das nicht nur preislich für Sie. Der Kauf eines wiederaufbereiteten Produktes schont auch die Umwelt, denn es werden weitaus weniger Materialien verschwendet als bei einem Neukauf. In den meisten Fällen kann der gebrauchte Laptop dann jedoch nicht ganz mit der Funktionalität eines Neugerätes mithalten – oder ist das irgendwie doch möglich?

Es wäre wünschenswert, dass ein gebraucht gekaufter Laptop wie ein neuwertiger funktioniert. Ein Kauf von Privatpersonen liefert hier allerdings keinerlei Sicherheit. Als Kunde weiß man letztendlich nicht, was man am Ende bekommt und auch eine Garantie oder gar ein Rückgaberecht erhält man nicht. Genau diesen Problemen hat sich der Online-Marktplatz Back Market angenommen.

Refurbished statt Neukauf – Hammer-Preise und 36 Monate Garantie

Auf dem Online-Marktplatz werden gebrauchte Laptops und Convertibles durch zertifizierte Partnerwerkstätten auf Schäden und Funktionalität getestet und dann wieder instandgesetzt. Gerade passende Notebook-Ersatzteile sind teilweise nur schwer zu finden und können schnell den Geldbeutel erleichtern. Für spezialisierte Werkstätten stellt das weniger ein Problem dar, gerade Laptops lassen sich von Fachkräften optimal wieder instandsetzten. Dabei wird defekte Hardware ersetzt und das Gerät im Anschluss ausgiebig geprüft. Wenn es wieder tadellos funktioniert, geht es in den Weiterverkauf. Das Notebook, das Sie erhalten, ist frisch aus der Werkstatt, refurbished und sollte wie ein Neugerät funktionieren.

Das großartige daran: Je nach Gebrauchsspuren zahlen Sie für den Laptop dann einen deutlich günstigeren Preis. So lässt sich beispielsweise der eigene Traum eines ehemals sehr teurem Notebook, wie etwa einem Macbook Pro, so zum Bruchteil des Originalpreises verwirklichen und Sie schonen dabei sogar die Umwelt. Das Verfahren ist dabei gar nichts neues, selbst namhafte Hersteller, wie Apple selbst, bieten Refurbished-Produkte an. Allerdings nur in sehr begrenzter Anzahl und daher meist kaum zu bekommen. Falls doch, zahlen Sie auch hier den hohen Preis des Markenherstellers – auch das fällt bei Back Market weg, alle Produkte werden, auch dank des Wettbewerbs auf dem Markplatz, zu fairen Preisen verkauft.



Direkt zu den Refurbished-Deals auf Back Market

Wenn Sie sich Ihr Wunsch-Laptop aussuchen, geben Sie auch an, wie der oberflächliche Zustand des Gerätes sein soll. Dabei wählen Sie aus fünf verschiedenen Optionen von „wie neu“ komplett ohne Kratzer bis hin zu „Stallone“ mit deutlichen Gebrauchsspuren. Wenn Ihnen ein paar natürliche Alterserscheinungen oder Kratzer egal sind, können Sie also noch mehr sparen – die Umwelt wird es Ihnen danken. Nach Ihrer Auswahl des Wunschgerätes sowie des Gebrauchszustands werden Ihnen sämtliche Händler gelistet, die eines auf Lager haben und können bestellen.



Auf Ihre Bestellung des Refurbished-Produktes erhalten Sie als Kunde eine 36-Monate-Garantie und ein 30-tägiges Rückgaberecht. Wenn Sie mit dem Zustand des Gerätes nicht zufrieden sein sollten, schicken Sie es, ohne Angabe von Gründen, wieder an den Händler und erhalten Ihr Geld zurück. Auch die Garantie über 36 Monate kann sich sehen lassen – Sie profitieren bei Ihrem Kauf über Back Market von einem längeren Rückgaberecht und längerer Garantie als im normalen Handel üblich ist.

Der Umwelt zuliebe – Zum diesjährigen Black Friday nachhaltig einkaufen

Die meisten Händler stimmen Ihre Kunden gerade weltweit zur Schnäppchen-Schlacht zum „Black Friday“ ein. Allerdings schadet der Einkaufswahnsinn massiv unserer Umwelt. Gerade Netbooks, Laptops und Convertibles werden gerne mit Sonderpreisen versehen. So werden auch dieses Jahr wieder Tonnen an wertvollen Ressourcen bei der Produktion von Neugeräten verschwendet und teilweise noch sehr gut erhaltene Gebraucht-Laptops landen auf dem Müll oder verstauben über Jahre in einem Keller obwohl Sie noch prima nutzbar wären. Auf dem Online-Marktplatz Back Market können Sie das ganze Jahr auf Schnäppchen-Jagd gehen, Deal-Preise finden Sie hier an 365 Tagen im Jahr. Wenn Sie sich also zur Black-Friday-Zeit ein Produkt kaufen möchten, dann vielleicht zumindest etwas Nachhaltiges. Denn der Kauf eines Refurbished-Gerätes wie etwa einem Laptop aus zweiter Hand entlastet auch die Umwelt.

Einige der verschiedenen wiederaufbereiteten Notebooks, zu großartigen Deal-Preisen finden Sie hier in der Übersicht:

Lenovo ThinkPad © Back Market Bei Back Market erhalten Sie verschiedene ThinkPads des Herstellers Levnovo. So beispielsweise das ThinkPad X250 mit 12 Zoll Display, Core i5, 8 GB RAM und 500 GB HDD zum Preis von nur 339 Euro - 32 Prozent günstiger als ein Neukauf. bei Back Market für 339 statt 499 Euro

Apple Macbook Pro © Back Market Auch das beliebte Macbook Pro von Apple erhalten Sie auf dem Marktplatz zum Dealpreis. Das Macbook Pro mit 13-Zoll-Display, Core i5, 4 GB RAM und 500 GB Speicherplatz erhalten Sie um über 50 Prozent günstiger für 464 Euro. bei Back Market für 464 statt 1100 Euro



Microsoft Surface 2-in-1 Convertibles © Back Market Ob sie gerade Tablet oder Notebook benötigen, mit Geräten wie dem Microsoft Surface haben Sie immer das passende Gerät zur Hand. Das Surface Pro mit 12-Zoll, Core i5, 4 GB RAM und 128 GB SSD erhalten Sie für 409 Euro - 78 Prozent günstiger als Neuware. bei Back Market für 409 statt 1899 Euro



Asus Gaming Notebooks © Back Market Auch Gamer kommen voll auf ihre Kosten. So gibt es beispielsweise verschiedene Gaming-Laptops wie das Asus ROG Strix G531GW mit 15-Zoll-Display, Core i7, 16 GB RAM, 512 GB SSD und Geforce RTX 2070 für nur 1359 statt 1690 Euro. bei Back Market für 1359 statt 1690 Euro



Viele weitere Angebote auf Back Market

Das waren nur ein paar der zahlreichen Angebote an Refurbished-Geräten. Auf der Back-Market-Webseite finden Sie dutzende weitere Geräte wie etwa Smartphones, Tablets, PCs, Notebooks, Konsolen, TVs, Kameras, Drohnen und vieles mehr.

